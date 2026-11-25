Per un nuovo conto corrente, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dal Conto BBVA. Si tratta di un prodotto ricco di vantaggi e in grado di garantire un guadagno reale ai nuovi clienti.

Il conto proposto da BBVA, istituto spagnolo che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il settore bancario globale, è a zero spese (canone zero, prelievi e bonifici gratis).

In aggiunta, per i nuovi clienti, c’è una remunerazione del saldo non vincolato pari al 4% per i primi 6 mesi (poi continua con un tasso da definire) e anche il cashback del 4% per 6 mesi (fino a 210 euro di spesa mensile).

Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, accessibile tramite il box qui di sotto.

Le caratteristiche del Conto BBVA

Con BBVA è possibile accedere a un conto ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del prodotto troviamo:

canone zero , senza requisiti da rispettare per eliminare il costo di mantenimento

, senza requisiti da rispettare per eliminare il costo di mantenimento carta di debito a canone zero

possibilità di richiedere la carta di credito, con canone azzerabile (invece di 36 euro all’anno) raggiungendo una spesa annuale di almeno 6.000 euro

le carte sono utilizzabili con Google Pay e Apple Pay

prelievi gratis con carta di debito, a partire da 100 euro

con carta di debito, a partire da 100 euro bonifici senza commissioni

remunerazione del 4% per 6 mesi , poi continua a lungo termine con un tasso da definire; il tasso indicato è il tasso annuo lordo ed è valido sulla liquidità non vincolata; la liquidazione degli interessi è su base mensile

, poi continua a lungo termine con un tasso da definire; il tasso indicato è il tasso annuo lordo ed è valido sulla liquidità non vincolata; la liquidazione degli interessi è su base mensile cashback del 4% per 6 mesi, fino a 210 euro di spesa mensile

Si tratta, quindi, di un conto a zero spese che può offrire notevoli vantaggi oltre a un guadagno significativo dalla propria liquidità. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.