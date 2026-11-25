Per un nuovo conto corrente, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dal Conto BBVA. Si tratta di un prodotto ricco di vantaggi e in grado di garantire un guadagno reale ai nuovi clienti.
Il conto proposto da BBVA, istituto spagnolo che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il settore bancario globale, è a zero spese (canone zero, prelievi e bonifici gratis).
In aggiunta, per i nuovi clienti, c’è una remunerazione del saldo non vincolato pari al 4% per i primi 6 mesi (poi continua con un tasso da definire) e anche il cashback del 4% per 6 mesi (fino a 210 euro di spesa mensile).
Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, accessibile tramite il box qui di sotto.
Le caratteristiche del Conto BBVA
Con BBVA è possibile accedere a un conto ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del prodotto troviamo:
- canone zero, senza requisiti da rispettare per eliminare il costo di mantenimento
- carta di debito a canone zero
- possibilità di richiedere la carta di credito, con canone azzerabile (invece di 36 euro all’anno) raggiungendo una spesa annuale di almeno 6.000 euro
- le carte sono utilizzabili con Google Pay e Apple Pay
- prelievi gratis con carta di debito, a partire da 100 euro
- bonifici senza commissioni
- remunerazione del 4% per 6 mesi, poi continua a lungo termine con un tasso da definire; il tasso indicato è il tasso annuo lordo ed è valido sulla liquidità non vincolata; la liquidazione degli interessi è su base mensile
- cashback del 4% per 6 mesi, fino a 210 euro di spesa mensile
Si tratta, quindi, di un conto a zero spese che può offrire notevoli vantaggi oltre a un guadagno significativo dalla propria liquidità. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.