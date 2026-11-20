Il Conto BBVA è la soluzione giusta per un nuovo conto a zero spese in grado di offrire vantaggi aggiuntivi significativi. Per i nuovi clienti che scelgono BBVA, infatti, c’è la possibilità di ottenere interessi al 4% per 6 mesi, con liquidazione mensile, senza vincoli di alcun tipo e senza dover accreditare lo stipendio o rispettare un saldo minimo. In aggiunta, è possibile ottenere il 4% di cashback per i primi 6 mesi, con un tetto di spesa di 210 euro/mese. Per aprire il conto è sufficiente seguire la procedura online tramite il sito ufficiale di BBVA, accessibile qui di sotto.

Le caratteristiche del conto

Con BBVA è possibile accedere a un conto a canone zero, senza requisiti da rispettare. Al conto è abbinata la carta di debito, con prelievi gratis in area euro (a partire da 100 euro). Ci sono anche i bonifici senza commissioni ed è possibile richiedere la carta di credito, con canone azzerabile.

La promo per i nuovi clienti fa la differenza e rende BBVA la scelta giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Chi apre il conto oggi, infatti, può contare su:

interessi al 4% per 6 mesi , con liquidazione mensile, sul saldo non vincolato; la remunerazione continuerà successivamente , con un tasso che sarà stabilito in base all’andamento del mercato

, con liquidazione mensile, sul saldo non vincolato; , con un tasso che sarà stabilito in base all’andamento del mercato cashback del 4% per 6 mesi, con tetto di spesa di 210 euro al mese

Si tratta di un’opportunità ottima per poter sfruttare un conto ricco di vantaggi e in grado di offrire un’operatività a zero spese oltre alla possibilità di ottenere un guadagno significativo. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi clienti che scelgono oggi il Conto BBVA.