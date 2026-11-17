SelfyConto di Banca Mediolanum può rappresentare la soluzione giusta per un nuovo conto corrente. Il prodotto in questione ha canone azzerato per un anno, oltre a prelievi e bonifici gratis.

Per tutti i nuovi clienti c’è anche un bonus aggiuntivo, con la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo.

Si tratta di una soluzione ideale per un conto corrente completo e ricco di vantaggi che, per i nuovi clienti, offre un bonus aggiuntivo molto interessante.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, premendo sul box qui di sotto.

Perché scegliere il conto di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del prodotto troviamo:

canone di 3,75 euro al mese, con azzeramento per un anno oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30

di 3,75 euro al mese, con oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30 carta di debito a canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) con prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici senza commissioni

possibilità di arricchire il conto con la carta di credito (canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno) e con il conto titoli per gli investimenti

Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon:

50 euro in regalo spendendo almeno 50 euro con la carta di debito

200 euro in regalo sottoscrivendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca

Per accedere subito alla promo e aprire il conto corrente basta seguire la procedura guidata tramite il sito ufficiale della banca. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.