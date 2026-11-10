Apri SelfyConto e ricevi fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon.it

Il SelfyConto di Banca Mediolanum è molto interessante se stai pensando di cambiare o aprire il tuo primo conto corrente online perché mette sul piatto un incentivo non da poco: fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.it, un premio che si aggiunge a una gestione quotidiana piuttosto conveniente, specie se hai meno di 30 anni o puoi rispettare delle condizioni specifiche per azzerare il canone mensile.

Per gli under 30, infatti, il conto è gratuito fino al compimento dei 30 anni. Superando questa soglia, o avendola già superata, puoi comunque provarlo senza costi per il primo anno. Dal secondo anno, il canone è di 3,75 euro al mese, ma puoi azzerarlo accreditando lo stipendio oppure effettuando spese con carta per almeno 500 euro al mese fino al 31 dicembre 2027.

Neanche le operazioni di tutti i giorni peseranno sul conto: hai bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, prelievi ATM gratuiti in area Euro, carta di debito digitale senza costi e addebiti diretti SDD per le utenze gratuiti. Non manca nemmeno l’assistenza via chat.

Passiamo al bonus Amazon, per il quale hai due possibilità. La prima ti permette di ricevere 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it se spendi almeno 50 euro con la carta di debito Mastercard. Per ottenere altri 200 euro, oltre alla spesa minima di 50 euro con la carta, devi sottoscrivere un prodotto Protezione o Risparmio Gestito tramite Selfy Assistant oppure attraverso i canali digitali della banca.

Un conto corrente ideale per studenti, under 30, freelance e dipendenti alla ricerca di una gestione bancaria moderna e 100% digitale, con un canone facile da annullare e persino il bonus del buono Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.