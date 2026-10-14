Interessi al 4% per 6 mesi e tanti vantaggi, ecco perché scegliere il conto di Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è l’opzione giusta per aprire un nuovo conto corrente. Per tutti i nuovi clienti che scelgono questo conto, infatti, troviamo il canone azzerato per un anno oltre a bonifici e prelievi gratis.
In aggiunta, con l’accredito di stipendio, è possibile ottenere interessi al 4% per i primi 6 mesi dall’apertura, con possibilità di svincolare la liquidità depositata in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati.
Si tratta, quindi, di una promozione molto interessante e in grado di offrire l’accesso a un conto corrente completo e vantaggioso che, nello stesso tempo, può offrire anche un guadagno significativo, senza i rischi tipici degli investimenti.
Per aprire il conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Banca Madiolanum, tramite il box qui di sotto.
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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.