Interessi al 4% per 6 mesi e tanti vantaggi, ecco perché scegliere il conto di Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto giusto da scegliere oggi: il canone è azzerato e ci sono interessi al 4% per i primi 6 mesi.
Davide Raia
Pubblicato il 14 ott 2026
Interessi al 4% per 6 mesi e tanti vantaggi, ecco perché scegliere il conto di Mediolanum
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SelfyConto di Banca Mediolanum è l’opzione giusta per aprire un nuovo conto corrente. Per tutti i nuovi clienti che scelgono questo conto, infatti, troviamo il canone azzerato per un anno oltre a bonifici e prelievi gratis.

In aggiunta, con l’accredito di stipendio, è possibile ottenere interessi al 4% per i primi 6 mesi dall’apertura, con possibilità di svincolare la liquidità depositata in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati.

Si tratta, quindi, di una promozione molto interessante e in grado di offrire l’accesso a un conto corrente completo e vantaggioso che, nello stesso tempo, può offrire anche un guadagno significativo, senza i rischi tipici degli investimenti.

Per aprire il conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Banca Madiolanum, tramite il box qui di sotto.

Apri qui SelfyConto[/affiliate_button Le caratteristiche di SelfyConto Con SelfyConto è possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del prodotto troviamo un canone pari a 3,75 euro al mese che viene azzerato per i clienti Under 30. Per i clienti Over 30, invece, è possibile azzerare il canone per il primo anno. Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per un anno e poi di 10 euro all’anno, ed è possibile richiedere la carta di credito, con canone zero per il primo anno, poi 20 euro all’anno. Ci sono anche i bonifici senza commissioni. I clienti che scelgono Banca Mediolanum hanno la possibilità anche di sfruttare il conto trading per gli investimenti in vari prodotti finanziari. C’è poi la promo che garantisce interessi al 4% per i primi 6 mesi (il tasso indicato è l’annuo lordo) con possibilità di svincolo in qualsiasi momento del capitale depositato, senza perdere gli interessi maturati. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto, avviando una veloce pocedura di apertura online. [affiliate_button link_id=”388″ format_id=”53″]Apri qui SelfyConto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

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