SelfyConto è la soluzione giusta per un nuovo conto corrente da attivare oggi. Il conto proposto da Banca Mediolanum, infatti, ha canone azzerato per un anno oppure a tempo indeterminato per gli Under 30 (invece di 3,75 euro al mese) e aggiunge prelievi e bonifici gratis. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

Le caratteristiche del conto di Banca Mediolanum

Scegliere SelfyConto significa poter contare su un conto online con:

canone azzerato per un anno oppure a tempo indeterminato (per gli Under 30) , invece di 3,75 euro al mese

oppure a , invece di 3,75 euro al mese carta di debito con canone azzerato per un anno, poi 10 euro all’anno

con canone azzerato per un anno, poi 10 euro all’anno prelievi gratis in area euro con carta di debito, senza alcun limite minimo

con carta di debito, senza alcun limite minimo bonifici istantanei senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito con canone azzerato per un anno, poi 20 euro all’anno

Si tratta, quindi, di un conto ricco di vantaggi, pensato per garantire un servizio bancario completo e la possibilità di gestire al meglio i propri strumenti di pagamento.

Per i nuovi clienti c’è anche la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo, secondo questo schema:

50 euro in Buoni Amazon ottenibili spendendo almeno 50 euro con la carta di debito abbinata al conto corrente

ottenibili spendendo almeno 50 euro con la carta di debito abbinata al conto corrente 200 euro in Buoni Amazon ottenibili spendendo almeno 50 euro con la carta e sottoscrivendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca

Combinando le due promo, quindi, si ottiene il bonus massimo. L’apertura di SelfyConto può avvenire a seguito di una procedura rapida tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.