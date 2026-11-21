Per un nuovo conto corrente è possibile puntare su Banca Mediolanum, scegliendo SelfyConto, il conto online ricco di vantaggi che ora permette ai nuovi clienti di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo oltre a canone azzerato per un anno e bonifici e prelievi gratis. Per sfruttare la promo basta richiedere l’apertura del conto tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile qui di sotto. La promozione riservata ai nuovi clienti dell’istituto sarà accessibile solo per un breve periodod i tempo.
Le caratteristiche della promo
SelfyConto di Banca Mediolanum presenta le seguenti caratteristiche:
- canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per un anno per tutti i nuovi clienti; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30
- carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e con prelievi gratis
- bonifici senza commissioni
- possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno
- possibilità di richiedere la carta prepagata, con un costo di rilascio di 10 euro che viene azzerato per gli Under 30
Ad arricchire il conto c’è la promo riservata ai nuovi clienti che include:
- 50 euro in Buoni Amazon ottenibili spendendo almeno 50 euro con la carta di debito abbinata al conto corrente
- 200 euro in Buoni Amazon ottenibili spendendo almeno 50 euro con la carta e sottoscrivendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca
In questo modo, per chi sceglie SelfyConto, c’è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon.
Per sfruttare la promozione basta seguire una breve procedura di attivazione online, seguendo il link qui di sotto.
La promo sarà disponibile solo per un breve periodo e solo con apertura tramite il sito della banca.