Per un nuovo conto corrente è possibile puntare su Banca Mediolanum, scegliendo SelfyConto, il conto online ricco di vantaggi che ora permette ai nuovi clienti di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo oltre a canone azzerato per un anno e bonifici e prelievi gratis. Per sfruttare la promo basta richiedere l’apertura del conto tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile qui di sotto. La promozione riservata ai nuovi clienti dell’istituto sarà accessibile solo per un breve periodod i tempo.

Le caratteristiche della promo

SelfyConto di Banca Mediolanum presenta le seguenti caratteristiche:

canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per un anno per tutti i nuovi clienti; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30

di 3,75 euro al mese che viene per tutti i nuovi clienti; il canone è carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e con prelievi gratis

bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito , con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno

, con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno possibilità di richiedere la carta prepagata, con un costo di rilascio di 10 euro che viene azzerato per gli Under 30

Ad arricchire il conto c’è la promo riservata ai nuovi clienti che include:

50 euro in Buoni Amazon ottenibili spendendo almeno 50 euro con la carta di debito abbinata al conto corrente

ottenibili spendendo almeno 50 euro con la carta di debito abbinata al conto corrente 200 euro in Buoni Amazon ottenibili spendendo almeno 50 euro con la carta e sottoscrivendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca

In questo modo, per chi sceglie SelfyConto, c’è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon.

Per sfruttare la promozione basta seguire una breve procedura di attivazione online, seguendo il link qui di sotto.

La promo sarà disponibile solo per un breve periodo e solo con apertura tramite il sito della banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.