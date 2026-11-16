Interessi al 4% ogni mese e fino a 50 euro di cashback sugli acquisti: la promo di novembre di BBVA

Un conto digitale che si apre in cinque minuti e remunera la liquidità al 4%: tutti i dettagli.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 16 nov 2026
Interessi al 4% ogni mese e fino a 50 euro di cashback sugli acquisti: la promo di novembre di BBVA
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Con la proposta Carta e Conto di BBVA puoi avere una soluzione efficace per far crescere i tuoi risparmi senza fare niente e nel frattempo gestire tutto con la comodità del digitale. L’offerta propone infatti il 4% di interessi sulle tue somme unito al 4% di cashback nei primi sei mesi sulle tue spese, come spiegato di seguito.

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Per i primi 6 mesi dall’apertura puoi avere quindi il 4% lordo di interessi su un saldo massimo di 200.000 euro, con accredito diretto ogni mese e senza dover accreditare lo stipendio né rispettare un saldo minimo. Qui la liquidità resta sempre libera e pronta all’uso per qualsiasi esigenza quotidiana. Terminato il semestre promozionale, il rendimento continua comunque con una remunerazione a lungo termine.

A rendere ancora più conveniente l’utilizzo di tutti i giorni contribuisce poi il 4% di cashback sugli acquisti effettuati con la Carta di Debito BBVA, che consente di recuperare fino a 50 euro nei primi 6 mesi con rimborso accreditato automaticamente sul conto. Puoi ricaricare il saldo dall’app in un attimo e iniziare subito a pagare anche in versione digitale dallo smartphone.

Tutto è racchiuso in una formula a zero euro per sempre che include conto corrente, carta di debito fisica e digitale, stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima, prelievo contanti gratuito nella zona euro a partire da 100 euro, acquisti in valuta estera senza maggiorazioni anche nel weekend e pagamenti con F24 semplificato, il tutto gestito da un’app intuitiva e sicura..

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