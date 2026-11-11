Conto a zero spese e interessi al 4% per 6 mesi, è il momento di scegliere BBVA

Con BBVA è possibile accedere a un nuovo conto a zero spese per sempre che, per i nuovi clienti, propone una promo da cogliere al volo. Per chi apre il conto, infatti, ci sono interessi al 4% per i primi 6 mesi, con la remunerazione che continuerà successivamente (con un tasso che sarà definito in base all’andamento del mercato). In aggiunta, c’è la possibilità di sfruttare un cashback del 4% per i primi 6 mesi, ottenendo fino a 50 euro di rimborso direttamente sul conto. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di BBVA, da cui sarà possibile completare una breve procedura di apertura.

Perché scegliere il conto di BBVA

Con BBVA è possibile sfruttare un conto a canone zero a cui viene abbinata la carta di debito, sempre a canone zero, con cui poter effettuare prelievi gratis in tutta l’area euro (a partire da 100 euro). Da segnalare anche i bonifici senza commissioni e la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone azzerabile in base alle spese sostenute.

La promo in corso fa la differenza: i nuovi clienti possono beneficiare di interessi al 4% per 6 mesi, ottenendo un bonus considerevole. La remunerazione, infatti, viene applicata al saldo non vincolato (sui primi 200.000 euro) e la liquidazione degli interessi avviene su base mensile. In più c’è il cashback del 4% per 6 mesi che permette di ottenere fino a 50 euro in regalo.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto, seguendo poi una breve procedura online per l’apertura. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per poter contare su un conto a zero spese (utilizzabile tranquillamente anche come conto principale) e beneficiare del bonus garantito dalla remunerazione per i primi 6 mesi e poi disponibile a lungo termine.