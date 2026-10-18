SelfyConto con interessi al 4% per 6 mesi: è il conto da scegliere ad ottobre 2026

SelfyConto di Banca Mediolanum è il prodotto giusto per i risparmiatori alla ricerca di un conto ricco di vantaggi. Questo prodotto, infatti, include interessi al 4% per i primi 6 mesi dall’apertura, con possibilità di svincolo senza la perdita degli interessi accumulati. Questa promozione èè legata all’accredito dello stipendio.

In aggiunta, il conto prevede canone azzerato per un anno oltre a prelievi e bonifici gratis. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi clienti che aprono il conto tramite una procedura online.

SelfyConto, ecco la promo

Il conto di Banca Mediolanum prevede un canone di 3,75 euro al mese che, però, è azzerato per il primo anno per tutti i nuovi clienti. Per i clienti Under 30, invece, il conto è azzerato a tempo indeterminato.

Tra le caratteristiche del prodotto troviamo la carta di debito, a canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, che include prelievi gratis, oltre alla possibilità di richiedere la carta di credito, a canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno.

Ci sono anche i bonifici gratis. I clienti possono accedere al conto titoli, per gli investimenti, e a tutti gli altri vantaggi che caratterizzano l’offerta bancaria di Banca Mediolanum.

La promo in corso fa la differenza: con l’accredito dello stipendio, infatti, è possibile ottenere interessi al 4% per i primi 6 mesi dall’apertura. Si tratta di una soluzione ottima per incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza.

La liquidità depositata può essere svincolata in qualsiasi momento, senza la perdita degli interessi maturati. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di otto e poi seguire una breve procedura online per l’apertura. La promozione sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.