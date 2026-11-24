Avere una vera carta di credito nel portafoglio può essere indispensabile in molte situazioni: per noleggiare un’auto, prenotare un hotel o semplicemente gestire una spesa imprevista. Molte banche chiedono però un canone annuale alto oppure obbligano ad aprire un nuovo conto corrente. Non è il caso della TF Mastercard Gold di TF Bank, che nasce proprio per evitare questi vincoli, offrendo una linea di credito personale con nessun canone annuale, nessuna spesa di manutenzione e richiesta completamente digitale.

Non è necessario quindi cambiare banca: puoi richiedere la carta mantenendo il tuo conto attuale e avere un plafond che cresce in modo responsabile nel tempo in base all’utilizzo. Sui tuoi acquisti avrai fino a 55 giorni senza interessi, con la libertà di decidere come saldare grazie ai pagamenti rateali flessibili, oltre a ricevere cashback e offerte dedicate con il programma TF Privilege.

La carta si rivelerà utile anche se viaggi fuori dall’Italia dato che include un’assicurazione di viaggio gratuita e applica zero commissioni sui cambi valuta, permettendoti di pagare all’estero in valuta locale senza costi extra nascosti.

Come richiedere la carta di credito

L’attivazione è rapidissima: ti basterà inviare una richiesta online con conferma immediata, completare l’identificazione digitale e firmare il contratto in meno di 5 minuti. A quel punto, potrai collegare subito la carta all’app e ai wallet digitali Apple Pay e Google Pay per poterla iniziare a usare immediatamente con pagamenti online protetti. L’emissione e l’importo della linea di credito iniziale restano soggetti alla valutazione creditizia dell’istituto.

La scelta perfetta per avere una carta di credito senza costi fissi annuali, pronta in pochi minuti sul telefono e priva di commissioni anche sul cambio valuta. Tutto questo senza dover aprire un nuovo conto.