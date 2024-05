Conto Corrente ING: canone, prelievi e bonifici GRATIS per 1 anno

Conto

Arancio è il Conto Deposito offerto da ING Bank. Se stai cercando un luogo sicuro dove far fruttare i tuoi risparmi, allora Conto Arancio è senz’altro una soluzione che fa per te. Il conto deposito al momento offre un tasso di interesse annuo lordo del 5% sui depositi fino a 100.000 Euro.

Conto Deposito ING è un prodotto di risparmio online semplice e flessibile, perfetto per chi desidera mettere da parte i propri soldi senza vincoli e senza preoccupazioni. Aprire il conto è facile e veloce: basta essere maggiorenni e residenti in Italia. Il deposito e il prelievo del denaro sono gratuiti e non ci sono vincoli di tempo.

Perché scegliere Conto Deposito ING?

Rendimento elevato: Con un tasso del 5% annuo lordo per i primi 12 mesi, Conto Deposito ING è uno dei conti deposito più remunerativi sul mercato.

Con un tasso del 5% annuo lordo per i primi 12 mesi, Conto Deposito ING è uno dei conti deposito più remunerativi sul mercato. Sicurezza: I tuoi depositi sono garantiti fino a 100.000€ dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I tuoi depositi sono garantiti fino a 100.000€ dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Flessibilità: Deposita e preleva il tuo denaro quando vuoi, senza vincoli di tempo.

Deposita e preleva il tuo denaro quando vuoi, senza vincoli di tempo. Gestione semplice: Gestisci il tuo conto online, tramite app o telefono, in modo semplice e intuitivo.

Gestisci il tuo conto online, tramite app o telefono, in modo semplice e intuitivo. Zero spese: Apertura, gestione, prelievi e depositi sono gratuiti.

La facilità di gestione è un altro punto di forza del conto deposito ING. Operazioni come l’apertura del conto, il deposito dei fondi e la consultazione degli interessi accumulati sono tutte effettuabili online, attraverso l’interfaccia semplice e intuitiva di ING, o tramite l’app mobile della banca. Questo significa che potete gestire i vostri investimenti comodamente da casa o in movimento, senza bisogno di recarvi in filiale.

Vogliamo sottolineare anche che un elemento importante da considerare è la sicurezza. ING è una banca riconosciuta a livello internazionale per la sua affidabilità e solidità finanziaria, offrendo ai suoi clienti la tranquillità di un investimento sicuro. Inoltre, il conto deposito è coperto dal sistema di garanzia dei depositi olandese, che protegge i fondi fino a 100.000 euro per cliente.