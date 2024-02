Conto You Banco BPM: costi carta, bonifici e canone A ZERO

Conto You Banco BPM è la soluzione ideale per chi vuole aprire un conto corrente online con tanti servizi inclusi e nessun costo nascosto.

Si tratta di un’offerta promozionale riservata ai nuovi clienti, che prevede la possibilità di avere una carta di debito, effettuare bonifici in area euro e pagare il canone annuale del conto a zero euro.

Tutti i vantaggi di Conto You Banco BPM

Con questo conto, potrai gestire tutto in modo semplice e sicuro, grazie a Internet Banking e Phone Banking, che ti consentiranno di operare da casa tua in qualsiasi momento. Inoltre, potrai ricevere l’estratto conto e le comunicazioni online, senza dover stampare documenti cartacei.

Potrai anche sfruttare la tua operatività al massimo, senza limiti né costi aggiuntivi. Infatti, potrai fare bonifici nell’area euro gratuitamente e prelevare senza commissioni presso gli ATM della banca. Se sei interessato al trading, potrai anche usufruire del servizio base offerto dall’Istituto.

Uno dei punti di forza del conto è la carta di debito, che potrai richiedere gratuitamente al momento dell’apertura.

Si tratta di una carta ecologica, realizzata al 100% in plastica riciclata e con un packaging ecosostenibile. Potrai usarla in tutto il mondo per prelevare e pagare, anche online. Inoltre, è compatibile con i principali wallet digitali, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

La carta di debito è anche personalizzabile, in base alle tue esigenze e preferenze. Potrai bloccarla temporaneamente in caso di smarrimento o furto, abilitare i pagamenti solo per alcune categorie di acquisto e impostare dei limiti di spesa giornalieri.

Aprire il conto è facile e veloce. Non dovrai preoccuparti di nulla, perché la banca si occuperà di tutte le pratiche necessarie per il passaggio dal tuo vecchio conto, come l’estinzione, il trasferimento delle utenze e la gestione del dossier titoli.

Se vuoi approfittare di questa offerta, non perdere tempo e apri subito il tuo Conto You Banco BPM. Ti basterà compilare il modulo online e inviare la documentazione richiesta. In pochi giorni, potrai iniziare a goderti tutti i vantaggi di un conto corrente conveniente e senza costi.