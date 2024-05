Copia e incolla in Windows, adesso è governato dall'intelligenza artificiale

Gli utenti di Windows 10 e Windows 11 conoscono bene la Cronologia degli Appunti: premendo Windows+V si accede a un piccolo riquadro che raccoglie tutto il contenuto via via copiato in memoria utilizzando, ad esempio, la combinazione di tasti CTRL+C . In questo modo il copia e incolla diventa più intelligente perché Windows non conserva in memoria solo l’ultimo elemento copiato ma è in grado di gestire una vera e propria cronologia.

Digitando Appunti nella casella di ricerca di Windows 10 e 11 quindi selezionando Impostazioni appunti, è possibile attivare sia l’opzione Cronologia degli Appunti che, eventualmente, Sincronizza nei dispositivi o Condividi tra dispositivi. Quest’ultima permette di accedere al contenuto degli appunti su dispositivi diversi: un buon modo per passare velocemente delle informazioni da un computer all’altro.

Il copia e incolla cambia ancora e in Windows abbraccia l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

I PowerToys per Windows 11 si arricchiscono oggi di una nuova funzionalità chiamata Advanced Paste. Utilizzandola, è possibile convertire il contenuto degli appunti di Windows in modo da ottenere le modifiche che interessano in tempo reale.

Ad esempio, supponete di aver copiato un frammento di codice di programmazione scritto in un certo linguaggio. È possibile chiedere ad Advanced Paste di convertire tale porzione di codice in un linguaggio di programmazione differente. O ancora, si può passare da semplice testo non strutturato oppure dall’HTML, ad altri formati come JSON (o viceversa).

Dopo aver abilitato la nuova funzione Advanced Paste tramite l’interfaccia dei nuovi PowerToys, scaricabili gratuitamente da qui, basta premere la combinazione di tasti Windows + MAIUSC + V per richiamare il meccanismo basato sull’IA.

Come si vede nell’immagine, la nuova funzionalità permette di eseguire conversioni sul testo. Tuttavia, appoggiandosi sempre ai modelli generativi OpenAI, i nuovi PowerToys permettono di riassumere il testo copiato negli appunti, ottenere traduzioni, generare codice, trasformare il testo facendo sì che sia l’intelligenza artificiale a riscriverlo in uno stile specifico. È anche possibile chiedere all’IA di usare il testo negli appunti per rielaborarlo usando lo stile di un noto scrittore, di un relatore o di un libro.

Per utilizzare appieno Advanced Paste, è tuttavia necessario disporre di un account OpenAI e acquistare dei crediti per l’utilizzo delle API. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata ad Advanced Paste, sul sito Microsoft.

Credit immagine in apertura: Microsoft.