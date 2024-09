Copilot in Action: IA e tecnologie Microsoft, aspettando la WPC2024

In preparazione a WPC2024 (la principale conferenza italiana sulle tecnologie Microsoft, in programma ad Assago dal 26 al 28 novembre 2024), Overnet organizza per Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30, l’importante “#RoadToWPC – Copilot in Action”. Si tratta di un appuntamento online e gratuito con il quale poter avere anteprime esclusive e approfondimenti tecnici relativi a quanto si andrà ad affrontare il mese successivo.

Al centro degli approfondimenti vi sarà l’Intelligenza Artificiale generativa, incarnata in Microsoft Copilot, nonché tutte le sue evoluzioni disruptive di cui stiamo sperimentando oggi soltanto i primissimi passi. Come cogliere i vantaggi di questa nuova tecnologia? Come applicarla nella quotidianità delle aziende? Come ricavare valore da questo tipo di accelerazione? Microsoft mette in campo i propri massimi esperti del settore per esplorare quelle soluzioni e applicazioni utili a sviluppo software, sicurezza informatica, gestione dei dati e produttività,

Copilot, ma non solo Copilot: sono oltre 100 le sessioni in presenza previste per la Windows Professional Conference 2024, portando avanti eventi per una formazione tecnica avanzata sulle tecnologie più innovative. Modern Workplace, Cloud Platform, Infrastructure, Cybersecurity, Business Applications, Data & Analytics, Development & Tools, IoT e molto altro per mettere insieme un appuntamento di grande spessore, con contenuti di qualità estremamente avanzata: la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi per avere accesso ai contenuti.

Le registrazioni sono aperte fin da ora:

Speaker e Agenda

Copilot for Microsoft 365 e Copilot in Azure: what’s new and what’s coming!

Speaker:

Alessandro Appiani, IT Consultant & Trainer, Cloud Architect Durante e Responsabile agenda WPC

Roberto Ferazzi, Cloud Solution Architect Modern Work Microsoft

Scopri Copilot per Microsoft 365, il suo utilizzo nelle applicazioni classiche di Microsoft 365, così come in Teams, Outlook e OneDrive, oltre a esaminare il recente rilascio in anteprima pubblica di Copilot su Azure. Presenteremo i principi fondamentali per un’implementazione efficace delle tecnologie di intelligenza artificiale e il loro monitoraggio attraverso gli strumenti di Governance e Compliance offerti da Microsoft Purview.

L’evoluzione dell’AI in Power Platform: Dal AI Builder a Copilot Studio

Speaker:

Fabio Franzini, CEO Apvee Solutions e Responsabile agenda WPC

Angelo Gulisano, Senior Consultant Apvee Solutions

In questa sessione esploreremo come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il modo di lavorare con Power Platform. Scopriremo come strumenti come AI Builder e Copilot Studio consentano di automatizzare processi, creare app intelligenti e migliorare le esperienze utente. Sarà un percorso pratico che mostrerà come l’AI possa semplificare le attività quotidiane e aprire nuove opportunità di innovazione.

Application Lifetime Management nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Speaker:

Michele Aponte, CEO&CTO Ellycode e Responsabile agenda WPC

Antonio Liccardi Chief Technology Officer Blexin s.r.l

L’intelligenza artificiale non rivoluziona solo lo sviluppo software, ma può ottimizzare l’intero ciclo di vita di un’applicazione, aumentando la produttività e semplificando attività complesse. Con GitHub Copilot Workspace e i tool integrati nell’ambiente di sviluppo, l’AI può supportarci in ogni fase: dall’analisi dei requisiti alla messa in produzione, passando per sviluppo, test e gestione del lavoro.

Data Warehousing nell’era dell’AI con Microsoft Fabric



Speaker:

Marco Parenzan, Chief Architect beanTech, 1nn0va Community Lead e Responsabile agenda WPC

Marco Pozzan, Co-Founder e CTO Regòlo Farm Srl, 1nn0va Community Lead

L’intelligenza artificiale è inutile senza dati: discutiamo spesso di modelli, vector database e RAG, ma raramente affrontiamo il tema di come organizzare i dati affinché l’intera catena dell’AI e dei LLM funzioni correttamente. In questo contesto, Microsoft Fabric si distingue come la piattaforma più avanzata e aggiornata. In questa sessione esamineremo i pilastri fondamentali di Microsoft Fabric per supportare e potenziare gli strumenti di IA.

Utilizzare Microsoft Copilot for Security per rimediare ai rischi del cloud

Speaker:

Michele Sensalari, CTO Overnet e Responsabile agenda WPC

Marco Moioli, Cloud Solution Architect Identity, Security and Compliance at Microsoft

In questa sessione esploreremo come l’integrazione di Copilot for Security con Defender for Cloud, evidenziando come riesca a rilevare, analizzare e risolvere le minacce alla sicurezza in modo rapido ed efficace. Discuteremo inoltre di come Copilot ottimizzi la postura di sicurezza in ambienti cloud, ibridi o multicloud, semplifichi la gestione della conformità e supporti un approccio proattivo ai rischi, grazie a insight intelligenti e correzioni automatizzate.

Per partecipare è sufficiente registrarsi tramite il seguente link: l’appuntamento è fissato e si tratta di un’occasione senza pari per aprire la strada verso la WPC2024. Verso il futuro.

In collaborazione con Overnet