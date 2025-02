Copilot in Excel importa ed elabora dati da Word, PowerPoint e PDF

L’analisi dei dati è un processo fondamentale per i professionisti in ambito business, ma spesso può rivelarsi complesso e dispendioso in termini di tempo. La preparazione dei dati, la ricerca delle informazioni e la loro successiva elaborazione richiedono strumenti avanzati e conoscenze specifiche. Con l’ultima innovazione di Copilot in Excel, Microsoft introduce un modo più intuitivo ed efficiente per cercare, importare e analizzare dati da diverse fonti, sia interne che esterne.

Recuperare dati da più fonti ed elaborarli automaticamente con Copilot in Excel

Copilot in Excel ora può accedere e importare dati da una varietà di fonti, tra cui:

Contenuti Web : direttamente all’interno di Excel, è possibile cercare dati pubblici e riutilizzarli immediatamente, senza uscire dall’ambiente di lavoro.

: direttamente all’interno di Excel, è possibile cercare dati pubblici e riutilizzarli immediatamente, senza uscire dall’ambiente di lavoro. Documenti interni : Copilot può estrarre dati da documenti Word , PowerPoint , PDF e altri file aziendali, semplificando l’integrazione delle informazioni all’interno dei fogli di calcolo.

: Copilot può estrarre dati da documenti , , e altri file aziendali, semplificando l’integrazione delle informazioni all’interno dei fogli di calcolo. Dati organizzativi : gli utenti possono interrogare Copilot per ottenere informazioni aziendali strutturate, come l’elenco dei dipendenti che hanno come referente un determinato manager.

: gli utenti possono interrogare Copilot per ottenere informazioni aziendali strutturate, come l’elenco dei dipendenti che hanno come referente un determinato manager. Importazione di dati da altri file Excel: uno degli aggiornamenti più richiesti dagli utenti riguarda l’importazione semplificata di tabelle da altri file Excel. Questo processo, che in precedenza richiedeva l’uso di Power Query, può ora essere eseguito in modo intuitivo con Copilot. Il collegamento con gli altri dati Excel è sincronizzato e aggiornato automaticamtente.

Come usare Copilot in Excel

Microsoft 365 Copilot è integrato nelle applicazioni di Microsoft 365. Per utilizzare Copilot in Excel, è quindi necessario disporre di una licenza Microsoft 365 Copilot.

L’utilizzo della nuova funzione è estremamente semplice: basta avviare Excel e selezionare Copilot dalla scheda Home. Si può quindi digitare una richiesta per cercare e importare i dati desiderati. Alla fine, è possibile affinare i risultati con domande di follow-up per ottenere informazioni più pertinenti. Quando si utilizza Copilot per cercare dati esterni, le fonti sono citate in calce alla risposta, garantendo trasparenza e affidabilità.

Di seguito proponiamo alcuni esempi di richieste che gli utenti possono provare (è ovviamente possibile studiare quali prompt sono i migliori per la propria attività lavorativa):

Cerca sul Web un itinerario per un viaggio di un mese in Europa in formato tabella.

Trova un elenco di 15 parole di livello intermedio in spagnolo con le rispettive traduzioni.

Mostrami gli appuntamenti della prossima settimana e gli elementi della lista di cose da fare in una tabella.

Elenca le email ricevute ieri con mittente, oggetto e livello di importanza.

Limitazioni e requisiti

Nonostante le numerose potenzialità di uno strumento evoluto come Copilot in Excel, esistono alcune limitazioni.

In primis, l’importazione dei dati aggiornabili è supportata solo per file Excel con tabelle, archiviati su SharePoint o OneDrive. Inoltre, l’interrogazione simultanea di dati contenuti nel file Excel e di dati esterni non è ancora completamente supportata.

Per il momento la nuova funzione è disponibile per gli utenti Beta Channel in possesso delle seguenti versioni:

Windows: Versione 2503 (Build 17729.20000) o successive.

Mac: Versione 16.87 (Build 24053110) o successive.

L’aggiornamento sarà presto disponibile anche per gli utenti di Excel per il Web.

L’integrazione di Copilot in Excel rappresenta un passo avanti significativo nell’automazione dell’analisi dati. Grazie alla possibilità di cercare, importare e aggiornare dati in modo intuitivo, gli utenti possono migliorare la produttività e ottenere informazioni più rapidamente, senza dover ricorrere a strumenti complessi.