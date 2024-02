Copilot: interfaccia rivoluzionata e nuovo sistema di modifica immagini IA

Secondo quanto affermato da Microsoft stessa, l’azienda sta ridisegnando totalmente Copilot, dotando la stessa di un design più pulito ed elegante.

Andando più nello specifico, l’home page della piattaforma andrà a presentare un carosello che mostrerà alcuni esempi di utilizzo dell’assistente virtuale, con tanto di immagini per esaltare le potenzialità dello stesso. A detta stessa della compagnia, questi cambiamenti dovrebbero fornire spunti creativi all’utente che si appresta ad interfacciarsi con Copilot.

Il restyling non interessa solo la versione desktop visto che, a quanto pare, anche sui dispositivi mobile Copilot sarà rinnovato in modo molto simile. Sarà anche introdotta la possibilità di attivare GPT-4 per ottenere risultati migliori dalle interazioni con l’assistente, con la spunta blu del software che diventa viola per sottolineare il cambiamento.

Con Designer la modifica immagini IA è ancora più efficace

Le novità proposte da Microsoft non si fermano al design, interessando anche il sistema di modifica delle immagini IA.

Una nuova funzionalità, definita Designer, consentirà agli utenti di apportare modifiche ai contenuti già generati. Sarà dunque possibile agire su aspetti specifici di un’immagine, come sfocare lo sfondo, far risaltare determinati colori o aggiungere un filtro specifico, selezionando anche singoli oggetti presenti sulla stessa.

Dopo aver impartito il comando, Copilot elabora il risultato che, a seconda del caso, può essere accettato o annullato. Per quanto concerne i filtri, lo strumento di modifica delle immagini ne offre ben otto preimpostati, con ampio margine di scelta anche per gli utenti più esigenti. Di fatto, si parla di un controllo pressoché totale sull’immagine generata dall’IA.

Da quanto risulta, Designer sarà uno strumento gratuito per tutti gli utenti, anche se i sottoscrittori di Copilot Pro potranno avere accesso a strumenti esclusivi.

L’assenza di costi, perlomeno per la versione base, non era poi così scontata. Nel caso dell’integrazione di Copilot con OneDrive, infatti, l’utente dovrà affrontare il costo di un abbonamento a Copilot per Microsoft 365.