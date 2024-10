Copilot: Microsoft ha aggiunto i nuovi prompt pianificati

L’uso dell’intelligenza artificiale ormai riguarda tutte le persone che si approcciano ad un computer e tra i migliori strumenti in quest’ambito non può che esserci anche Copilot. Il chatbot di Microsoft è diventato di diritto uno dei più famosi grazie alle sue abilità e alla sua affidabilità, tranne in alcuni casi specifici. Recentemente è stata proprio l’azienda di Redmond a lanciare una nuova funzionalità per la sua intelligenza artificiale che si chiama Scheduled Prompts, ovvero “Prompt pianificati“. Grazie a questa novità si possono dunque eseguire dei comandi automatizzati ad intervalli ben precisi o in orari specifici.

Questa comodità diventa fondamentale soprattutto nel mondo del lavoro, ad esempio quando si vuole avere un riepilogo delle mail in arrivo al mattino appena si accende il computer. Ovviamente tutto compare all’interno della cronologia dei comandi impartiti all’AI.

Su Copilot arrivano i prompt pianificati: ecco come funzionano

Quando si usa un chatbot AI bisogna semplicemente digitare nella barra di conversazione un comando da impartire. A quel punto l’intelligenza artificiale comincerà a lavorare subito fornendo la risposta adatta. Con Copilot funziona così e con i prompt pianificati è tutto molto semplice: basta infatti scrivere il comando da pianificare e, una volta digitato nella barra, passando la frecciata del mouse sul prompt scritto, compariranno tre icone nuove in alto a destra. Tra queste, ci sarà anche quella che reciterà “Pianifica questo prompt“.

Una volta fatto questo, bisognerà solo inserire i dettagli e scegliere con che frequenza quel comando dovrà essere eseguito da Copilot, tutto nella finestra “Nuovo prompt pianificato“, dopodiché servirà solo cliccare su “Salva e attiva“. Un singolo prompt, almeno per il momento, può essere eseguito fino a 5 volte. Così facendo non servirà dunque inserire la propria richiesta su Copilot ogni volta: farà tutto da solo e senza che l’utente glielo chieda. Ovviamente ogni comando pianificato può essere eliminato o modificato.