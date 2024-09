Copilot Wave 2: ecco le nuove funzionalità IA introdotte

Microsoft ha annunciato un importante aggiornamento di Copilot chiamato Wave 2. Questo andrà ad ampliare ulteriormente le capacità, già alquanto vaste, del noto assistente basato sull’Intelligenza Artificiale.

Tra le tante implementazioni incluse nell’aggiornamento, si può citare Copilot Pages. Questa è in grado di offrire quella che da Microsoft viene definita come una “tela dinamica e persistente“, ideata per favorire la collaborazione tra due utenti.

Altri aspetti legati a Copilot Wave 2 di grande utilità riguardano l’evoluzione di alcuni strumenti già noti agli utenti. Tra di essi spicca l’integrazione del linguaggio di programmazione Python nel contesto di Copilot su Excel, così come l’integrazione ancora più profonda dell’assistente con Word.

Anche PowerPoint gioverà di questo aggiornamento, soprattutto grazie alla funzione Narrative Builder che permette di creare intere presentazioni attraverso un unico prompt. Un risparmio di tempo non da poco, viste le tempistiche di solito legate alla creazione di questo tipo di contenuto.

Copilot Wave 2 potenzia alcuni strumenti ben noti agli utenti

Tra gli strumenti a giovare di Wave 2 figura anche Outlook, forte della funzionalità Prioritize my inbox, che sfrutta l’IA per riordinare la posta in arrivo in base al livello di importanza. Con OneDrive, infine sarà possibile eseguire una sorta di ricerca avanzata tramite IA.

A livello più generico, risulta apprezzabile anche Copilot Studio. Si tratta di un sistema utile per le grandi aziende che permettono di sostituire attività ripetitive, con un lavoro autonomo da parte dell’IA.

L’aggiornamento Wave 2, seppur interessante, non è l’unica recente novità che riguarda l’IA di Microsoft. L’integrazione dell’assistente su Telegram così come il lancio di Microsoft Copilot Security, dimostrano come la compagnia di Redmond creda fortemente in questa nuova tecnologia.