Microsoft Copilot è ora disponibile anche su Telegram

Una delle più importanti novità di Microsoft degli ultimi tempi è senza dubbio Copilot, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale. Questo sta trovando sempre più spazio in Windows 11 e nei servizi del colosso di Redmond, ma perché fermarsi a questo? Perché non renderlo disponibile anche su applicazioni di terze parti? Il gigante tech ha pensato anche a questo, e ha ufficialmente lanciato il suo chatbot anche su Telegram.

Copilot: il chatbot AI di Microsoft è anche su Telegram

Scambiare due parole con Copilot da oggi è molto più semplice per tutti gli utenti che sono abituati ad utilizzare Telegram quotidianamente. Rispetto all’app standalone c’è però un limite, quello del numero dei task giornalieri, ora fermo a 30. Per aggiungere il chatbot AI di Microsoft alla propria lista basta scrivere “Copilot” nella barra di ricerca e premere sul primo risultato, ovvero @CopilotOfficialBot, il canale con la spunta blu (in alternativa, questo è il link che rimanda direttamente al canale). A questo punto non bisogna fare altro che accettare i termini di utilizzo, compreso l’invio del proprio numero di telefono ai server di Microsoft per le dovute verifiche.

Per interagire con il chatbot AI basato su GPT di OpenAI si possono utilizzare anche i comandi “/ideas” (per ottenere esempi di assistenza), “/share” (per messaggi divertenti da inoltrare ad amici e parenti per far conoscere il bot) e “/restart” (per azzerare la conversazione e cambiare argomento).

Come già sottolineato, il fatto che è il bot sia disponibile tramite un’app nota ai più è certamente un vantaggio, ma – stando ai commenti che si leggono su forum e social network – al momento sarebbe un po’ lento nel fornire le risposte. C’è inoltre un po’ di scetticismo per via dell’obbligo di condivisione del proprio numero di telefono, che in realtà serve a determinare la regione dell’utente ed evitare che Copilot venga utilizzato da bot.