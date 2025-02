Corsi di inglese online per bambini a partire dai 4 anni con Novakid

Per i genitori che vogliono far imparare ai propri figli più piccoli l’inglese stando in casa, segnaliamo i corsi di inglese online per bambini a partire dall’età di 4 anni della piattaforma Novakid. La scuola di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni offre una lezione di prova gratuita, durante la quale i genitori possono valutare le capacità dell’insegnante madrelingua scelto per il proprio figlio. In caso di semaforo verde, il passaggio successivo prevede l’acquisto di un abbonamento della durata di 6 mesi o 12 mesi. Grazie alla promozione in corso, è possibile ricevere anche 1 mese di accesso gratuito alle sessioni di conversazione in gruppo.

Corsi di inglese online per bambini con Novakid

Le lezioni di Novakid si svolgono interamente in inglese, col vantaggio che i più piccoli riescono ad abituarsi a comunicare senza usare l’italiano molto più velocemente rispetto ai corsi tradizionali. Un ulteriore punto di forza della piattaforma è l’utilizzo del linguaggio universale del gioco per insegnare la nuova lingua, attraverso l’utilizzo di tour virtuali, fumetti, mini-giochi e canzoni.

Dopo le prime lezioni, l’insegnante valuta i risultati dello studente, adattando il programma di studio al livello conseguito fino a quel momento. Oltre a ciò la figura del docente è chiamata a correggere la pronuncia dell’allievo e a spiegare gli argomenti più difficili per tutte le volte che serve.

Un’altra cosa importante da sottolineare è l’utilizzo da parte degli insegnanti del cosiddetto metodo TPR (Total Physical Response), che aiuta gli studenti a memorizzare le parole nuove tramite il movimento. Per capire come funziona, condividiamo qui sotto un video esemplificativo al riguardo.

Tornando infine all’offerta di Novakid, confermiamo che dapprima è possibile richiedere una lezione di prova gratuita. Se poi il giudizio dovesse essere positivo, sia da parte dei genitori che del bambino, si passerà all’acquisto di un abbonamento da 6 mesi o 12 mesi, con il costo di una singola lezione individuale a partire da 9,92 euro.