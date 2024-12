Cosa guardare su Disney+ a Natale? Le ultime novità del catalogo

Il periodo di Natale è il momento giusto per collegarsi a Disney+ e al suo enorme catalogo di film e serie TV da guardare in streaming. In questo mese di dicembre 2024 sono già arrivate (e continueranno ad arrivare) diverse novità che possono rappresentare il contenuto giusto da guardare durante il periodo di festività.

Chi ha già Disney+ può, semplicemente, accedere alla piattaforma e scoprire le ultime novità, avviando subito la visione dei prodotti desiderati. Chi, invece, non ha un abbonamento può scegliere tra le varie opzioni disponibili. Per accedere alla piattaforma di streaming basta un abbonamento da 5,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Disney+

Le offerte di Natale di Disney+

Per accedere al catalogo di Disney+ sono disponibili tre diversi abbonamento:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

al costo di oppure Premium al costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno

I piani Standard permettono l’accesso alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea. Con il piano Premium, che ha anche il 4K invece del Full HD, è possibile accedere alla piattaforma da 4 dispositivi. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Cosa c’è di nuovo su Disney+? Le novità di Natale

Su Disney+ ci sono diverse novità. È in corso, ad esempio, il rilascio degli episodi di Star Wars: Skeleton Crew, nuova serie ambientata nella Galassia lontana lontana. In totale, saranno disponibili 8 episodi (con il prossimo episodio che arriverà il 24 di dicembre). È già disponibile anche Dream Productions, la serie animata ambientata nell’universo narrativo di Inside Out. Proprio questa settimana, inoltre, è arrivato l’interessante documentario Blink. Da inizio mese, invece, è disponibile in catalogo Uonderbois, la nuova serie fantasy ambientata a Napoli. Tra pochi giorni, il 22 dicembre, invece, è atteso il debutto della terza stagione della serie animata What If…?, apprezzata serie Marvel. Da segnalare anche il nuovo film documentario Elon John: Never Too Late, già disponibile in catalogo.

