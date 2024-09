Cos'è reMarkable Paper Pro: tablet E Ink a colori ultrasottile

reMarkable è una startup norvegese fondata nel 2013 da Magnus Wandberg con l’obiettivo di creare un tablet che riproduca la sensazione della scrittura su carta. L’azienda ha lanciato la prima generazione del suo dispositivo nel 2017 ma oggi presenta un prodotto significativamente più evoluto: reMarkable Paper Pro.

Si tratta di un tablet ultraleggero e sottile, progettato per rivoluzionare il modo con cui prendiamo appunti e gestiamo documenti digitali. Il dispositivo è particolarmente adatto a chi cerca una soluzione tecnologica che combini la semplicità e la naturalezza della scrittura su carta con i vantaggi della gestione digitale.

reMarkable Paper Pro: caratteristiche principali

Il nuovo reMarkable Paper Pro si distingue per un display a colori da 11,8 pollici basato sulla tecnologia E Ink Gallery 3, che emula la sensazione visiva e tattile della vera carta. Il display ha una risoluzione di 2160 x 1620 pixel e un rapporto di aspetto 4:3, offrendo una buona qualità visiva, sebbene l’illuminazione sia meno intensa rispetto ai classici schermi LCD o OLED. Tuttavia, è presente una luce di lettura regolabile, pensata per migliorare la visibilità in diverse condizioni di illuminazione.

Cosa sono i display E Ink

E Ink Holdings è l’azienda che continua a ricoprire un ruolo cruciale nello sviluppo dei display in tecnologia E Ink. L’idea di realizzare schermi basati sul concetto di visualizzazione elettroforetica, venne a tre ricercatori del MIT, Barrett Comiskey, J.D. Albert e Joseph Jacobson, tra il 1995 e il 1997. Poi la tecnologia debuttò sul mercato.

I display E Ink sfruttano appunto un fenomeno chiamato elettroforesi, in cui particelle di inchiostro microscopiche caricate elettricamente sono mosse da un campo elettrico. I display sono composti da milioni di capsule piccole e trasparenti, contenenti particelle di pigmento bianco e nero (nel caso dei display a due colori) caricate elettricamente. Quando è applicato un campo elettrico, le particelle bianche o nere sono spinte verso la superficie del display, formando l’immagine visibile.

La tecnologia assicura un’esperienza di lettura simile a quella su carta, priva di riflessi e affaticamento visivo tipico degli schermi LCD e OLED. I display E Ink richiedono inoltre una bassa frequenza di aggiornamento e un basso consumo energetico.

Per approfondire, in un articolo dedicato abbiamo spiegato cosa sono i display E Ink e come si realizzano.

Le migliorie dell’E Ink Gallery 3

La soluzione E Ink Gallery 3 rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai precedenti display e-paper a colori, offrendo numerosi miglioramenti in termini di qualità visiva, velocità di aggiornamento e versatilità.

Uno dei fiori all’occhiello di E Ink Gallery 3 è quello di supportare la riproduzione del colore, con una gamma cromatica ampia e vivida. I display E Ink tradizionali avevano limitazioni nella riproduzione del colore, con tonalità sbiadite e poco contrastate. L’E Ink Gallery 3 migliora la saturazione del colore, fornendo immagini più ricche e realistiche.

I modelli precedenti di display E Ink, inoltre, avevano un tempo di aggiornamento relativamente lento, aspetto che ne rendeva difficoltoso l’uso per le applicazioni che richiedono velocità, come la riproduzione dei video o la resa di interfacce dinamiche. E Ink Gallery 3 riduce significativamente il tempo di aggiornamento dello schermo, consentendo un’esperienza utente più fluida e rapida durante la navigazione, la scrittura o l’interazione con contenuti dinamici.

Cresce la risoluzione, dettaglio essenziale per la lettura di contenuti dettagliati come documenti, fumetti o grafici a colori; un sistema di illuminazione regolabile migliora la visibilità in ambienti con poca luce senza compromettere l’esperienza di lettura “simile alla carta”.

Esperienza di scrittura

Uno degli aspetti più innovativi di questo dispositivo è la superficie del display, progettata con una texture che simula l’attrito proprio della scrittura su carta. Questo dettaglio, unito alla penna “Marker”, garantisce un’esperienza di scrittura realistica e naturale, con una rapidità di risposta eccezionale e una parallasse inferiore a 1 mm. La penna “Marker” permette di scrivere con precisione, come se si stesse utilizzando un foglio di carta tradizionale.

Per chi desidera un’esperienza ancora più realistica, è disponibile la penna “Marker Plus”, dotata di una gomma integrata. Questa funzione non solo aumenta la somiglianza con l’esperienza di scrittura tradizionale, ma aggiunge anche la possibilità di convertire gli appunti scritti a mano in testo digitale con un semplice tocco, rendendo la creazione di documenti professionali ancora più semplice e veloce.

Specifiche tecniche

Dal punto di vista hardware, il reMarkable Paper Pro è equipaggiato con un processore Cortex-A53 (frequenza di clock pari a 1,8 GHz), 2 GB di memoria RAM LPDDR4, memoria interna di 64 GB, sufficiente per archiviare una vasta quantità di documenti e appunti.

La batteria ha una capacità di 5030 mAh, che consente fino a 14 giorni di utilizzo del tablet E Ink con una singola carica, grazie al contenutissimo consumo energetico del display. In modalità standby, il dispositivo può rimanere attivo addirittura fino a 90 giorni senza necessitare di alcuna ricarica.

Il sistema operativo è una versione derivata da Linux: denominato reMarkable OS, è ottimizzato per la gestione efficiente delle risorse e per garantire una fluida esperienza utente.

Integrazione con il cloud e app dedicate

Il reMarkable Paper Pro non è solo un dispositivo per la scrittura, ma un vero e proprio strumento di produttività digitale. Il tablet si integra con servizi di archiviazione cloud come Google Drive, Microsoft OneDrive e Dropbox, offrendo una sincronizzazione istantanea dei documenti su tutte le piattaforme.

Sono disponibili anche app dedicate per dispositivi mobili e desktop, che consentono di accedere ai propri file in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Prezzo e disponibilità

Il reMarkable Paper Pro viene venduto al prezzo di 649 euro, con spedizione gratuita verso l’Italia. Questo posiziona il dispositivo in una fascia di prezzo medio-alta, giustificata dalle sue caratteristiche avanzate, dall’esperienza di scrittura unica e dalle funzionalità di sincronizzazione cloud.

Conclusione

Foriero di un importante carico di innovazione, il tablet E Ink reMarkable Paper Pro si propone come una scelta molto interessante per coloro che cercano un’esperienza di scrittura quanto più vicina alla carta tradizionale, senza rinunciare ai vantaggi del digitale.

Con il suo design sottile, la lunga durata della batteria e l’integrazione con servizi cloud, rappresenta una soluzione ideale per professionisti, studenti e creativi che hanno bisogno di prendere appunti, disegnare o scrivere documenti in modo naturale e senza distrazioni.