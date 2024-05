Cos'hanno di speciale i nuovi processori AMD Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F

Già disponibili sin da oggi presso tutti i rivenditori online e fisici, i nuovi processori AMD Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F vanno ad estendere ulteriormente l’offerta della società guidata da Lisa Su. Si tratta di dispositivi in grado di coniugare prestazioni e basso consumo energetico, senza proporre una sezione grafica (GPU) integrata.

Entrambi i nuovi processori di casa AMD, infatti, possono essere installati in sistemi che si servono di una scheda grafica dedicata. Il modello 8700F è comunque dotato di un’unità di elaborazione neurale (NPU) all’avanguardia, un motore AI dedicato progettato per garantire la massima efficienza nelle applicazioni di intelligenza artificiale. Le prestazioni della NPU raggiungono, in questo caso, i 16 TOPS.

I tecnici dell’azienda di Sunnyvale sottolineano inoltre che i processori AMD Ryzen 8000 serie F sono in grado di assicurare prestazioni di livello superiore in overclocking con la semplice pressione di un pulsante.

Processore Core / Thread Clock Boost / Base Cache Dissipatore TDP NPU Prezzo AMD Ryzen 7 8700F 8 / 16 Fino a 5 GHz / 4,1 GHz 24 MB Wraith Stealth 65W Sì $269 AMD Ryzen 5 8400F 6 / 12 Fino a 4,7 GHz / 4,2 GHz 22 MB Wraith Stealth 65W No $169

Processori AMD Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F: prestazioni al top, con la possibilità di effettuare upgrade della scheda grafica

I processori Ryzen 8000 della serie F sfruttano il silicio APU Phoenix esistente, realizzato ricorrendo al processo costruttivo a 4 nm di TSMC. I chip mantengono i core Zen 4 ma mancano del motore grafico integrato RDNA 3 presente nei corrispettivi Ryzen 8000G.

L’approccio è analogo a quello adottato da Intel con i suoi modelli della serie F, in cui la iGPU risulta disattivata. Inoltre, come evidenziato in precedenza, solo il modello 8700F è equipaggiato con la NPU mentre il Ryzen 5 8400F ha questa unità disabilitata. L’obiettivo è quello di aggredire il mercato con modelli più economici.

La configurazione in termini di core e cache sui chip Ryzen 8000 della serie F rimane inalterata rispetto alle controparti della serie G. Il Ryzen 7 8700F, ad esempio, ha la stessa configurazione octa-core, 16 thread con 16 MB di cache L3 del Ryzen 7 8700G. Il Ryzen 5 8400F condivide una configurazione exa-core, 16 thread con 16 MB di cache L3 come il Ryzen 5 8600G.

Entrambi i nuovi processori sprovvisti di GPU integrata hanno un TDP di 65W e sono forniti con un dissipatore di calore AMD Wraith Stealth.

Le differenze nelle velocità di clock

Oltre all’assenza di una iGPU, la differenza tra la serie F e la serie G dei processori AMD si concentra sulle frequenze di clock. Il Ryzen 7 8700F ha un clock base e boost inferiore di 100 MHz rispetto al Ryzen 7 8700G. Anche il Ryzen 5 8400F ha un clock inferiore di 100 MHz rispetto al Ryzen 5 8600G. Le difformità si concentrano soprattutto sulle frequenze boost: il Ryzen 5 8400F presenta una velocità di clock massima inferiore di 300 MHz.

Sorprende (in negativo) il fatto che le velocità di clock degli AMD Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F siano più basse. Probabilmente la società ha utilizzato un silicio che non permette di soddisfare i requisiti di fascia più alta. Anche perché con la GPU integrata disabilitata dovrebbe esserci un buon margine di manovra per raggiungere frequenze di clock equivalenti o addirittura superiori rispetto ai processori di serie G.

Le prestazioni

Non chiedete all’oste quanto è buono il suo vino. Ad ogni modo, se ci limitiamo ai risultati dei benchmark condivisi da AMD, Ryzen 7 8700F sarebbe in grado di evidenziare un vantaggio prestazionale nelle applicazioni che varia tra il 10% e il 22%, a seconda del carico di lavoro, rispetto a un Intel Core i5-14400F. In ambito gaming, il vantaggio sarebbe quantificabile – sempre secondo le valutazioni di AMD – tra il 12% e il 24%. Per AMD, inoltre, il Ryzen 5 8400F supererebbe il Core i5-13400F della rivale Intel evidenziando margini compresi tra l’1% e il 14%.

Vale la pena acquistare subito i nuovi processori AMD? Difficile dirlo anche se una concorrenza sempre più serrata è sempre buona cosa per gli utenti finali. I processori della prossima generazione Zen 5 di AMD dovrebbero arrivare sul mercato prima della fine 2024, così come i processori della serie Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake).