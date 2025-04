Crash Office 2016: Microsoft rilascia un aggiornamento di emergenza

Office 2016 è una versione della suite per l’ufficio Microsoft ancora piuttosto amata dagli utenti. E nonostante la fine del supporto sia prevista per il 14 ottobre 2025, esattamente come per Windows 10, gode di uno zoccolo duro di “affezionati” non ancora disposti a valutare l’utilizzo di versioni successive o di soluzioni alternative. Il fatto è che l’aggiornamento KB5002700, distribuito da Microsoft durante il Patch Tuesday di aprile, sta causando non pochi problemi a chi si serve ancora di Office 2016. Applicazioni come Word, Excel e Outlook vanno in crash all’avvio o durante lo svolgimento di operazioni comuni.

Crash di Office 2016: responsabile l’aggiornamento KB5002700

Dopo le lamentele pervenute dagli utenti, subito dopo l’applicazione della patch KB5002700, che tra l’altro affronta diverse vulnerabilità legate all’esecuzione di codice da remoto, Microsoft si è attivata per correre ai ripari.

Due giorni dopo l’update difettoso, quindi, Microsoft ha reagito rendendo disponibile il pacchetto KB5002623 che corregge il problema dei crash con Office 2016, evitando la disinstallazione delle correzioni di sicurezza precedentemente distribuite.

L’aggiornamento out-of-band KB5002700 è disponibile esclusivamente per le installazioni di Office 2016 basate su Microsoft Installer (.msi); non è compatibile con le versioni “Click-to-Run” (C2R), più comuni tra gli utenti Microsoft 365.

Gli sviluppatori dell’azienda di Redmond precisano che per risolvere gli arresti anomali delle applicazioni che compongono il pacchetto Office 2016, è cruciale applicare sia l’aggiornamento KB5002700 che la successiva patch KB5002623. Quest’ultima non è al momento disponibile sul Microsoft Update Catalog.

Parallelamente, Microsoft ha anche sistemato un problema relativo ai link di download delle versioni localizzate di Outlook “classico”, che portavano erroneamente sempre alla versione inglese.

Infine, Microsoft ha confermato di essere al lavoro su una problematica legata alle licenze che impedisce ad alcuni utenti con abbonamenti Microsoft 365 Family di accedere ai servizi cloud, una questione che potrebbe avere impatti più ampi sulla gestione dei diritti e sulla validazione degli account in ambienti condivisi.