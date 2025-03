Crea il tuo sito e-commerce in pochi minuti per guadagnare da subito

L’azienda di web hosting tedesca IONOS offre una soluzione all-in-one che consente di creare un sito di e-commerce in pochi minuti grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Tra i vari pacchetti disponibili, il piano Plus è in offerta a 1 euro al mese per 6 mesi anziché 30 euro, per effetto del 40% di sconto.

Il pacchetto e-commerce di IONOS è la soluzione ideale per la realizzazione di un negozio online su misura. Inclusi nel prezzo vi sono tra le altre cose un dominio per un anno e la possibilità di caricare 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1GB ciascuno.

Creare un sito e-commerce in pochi minuti con IONOS

Con il piano e-commerce di IONOS è possibile creare un negozio online con l’AI in pochi semplici passaggi. Il merito è del generatore di siti web AI proprietario, attraverso cui chiunque può generare testi e immagini sulla base di specifiche parole chiave, senza avere alcuna competenza specifica. Volendo, in alternativo al tool di intelligenza artificiale si ha la possibilità di scegliere tra decine e decine di template professionali.

Gli online store creati con IONOS permettono di vendere qualsiasi tipo di prodotto, dagli articoli fisici a quelli digitali, passando per i servizi. Per favorire poi la migliore esperienza d’uso possibile, vi è un’ampia gamma di opzioni di pagamento tra cui scegliere, come ad esempio carta di credito, bonifico e PayPal. A tutto questo si aggiungono infine le modalità di spedizione: DHL è presente per impostazioni predefinite, volendo però si possono aggiungere ulteriori opzioni quali GLS, Hermes e altri.

Ricapitolando, il pacchetto e-commerce Plus di IONOS include:

un dominio per 1 anno

una casella e-mail con 12GB disponibili

metodi di pagamento e spedizione integrati

uno strumento per prenotazioni online integrato

un generatore di testi AI, la pubblicità su TikTok

le vendite su Facebook e Instagram, la gestione del sito e-commerce tramite app

gli strumenti Ads, Ads Remarketing e Shopping di Google.

Grazie all’offerta in corso il piano Plus è disponibile al prezzo scontato di 1 euro per 6 mesi anziché 30 euro.