Crea il tuo sito web con Hostinger da 2,99 €/mese e ottieni 3 mesi in omaggio!

Creare un sito web è, rispetto al passato, molto più semplice. Ma non sempre le cose più semplici sono le migliori, a meno che non ci si avvalga di strumenti professionali e avanzati che uniscono la facilità d’uso a una serie di prestazioni eccellenti. Per la creazione di siti web ed e-commerce, il Website Builder incluso nei piani Hostinger offre tutto quello di cui si ha bisogno. Ed è in offerta esclusiva con sconti fino al 75%.

Perché utilizzare il Website Builder di Hostinger

Il Website Builder di Hostinger offre una gamma di funzionalità esclusive sviluppate per facilitare la creazione di siti web professionali senza la necessità di competenze tecniche avanzate. Questo è possibile anche e soprattutto grazie agli strumenti di intelligenza artificiale tramite i quali realizzare nel dettaglio un sito web unico, originale, accessibile e dalle prestazioni elevate. Per farlo Hostinger mette a disposizione nei suoi due piani dedicati un Website Builder caratterizzato da:

Editor Drag and Drop

Template realizzati da designer

Strumenti di intelligenza artificiale (AI) AI Website Builder: Genera automaticamente un sito web unico basato su una breve descrizione fornita dall’utente. AI Writer: Crea contenuti testuali su misura per il sito. AI Generatore di Immagini: Produce immagini pertinenti per arricchire il design del sito. AI Heatmap: Analizza il comportamento degli utenti per ottimizzare il layout e l’esperienza utente.

Funzionalità E-commerce

Strumenti SEO integrati

Modifiche da dispositivi mobili

Integrazioni di marketing

Dominio gratuito

Assistenza clienti 24/7

Queste funzionalità rendono il Website Builder di Hostinger una soluzione completa per chi desidera creare e gestire un sito web in modo semplice ed efficace.

Per utilizzarlo è possibile scegliere tra i due piani in offerta (entrambi con 3 mesi in omaggio e la garanzia di rimborso di 30 giorni): Website Builder Premium a 2,99€ al mese (risparmio del 75%) e Website Builder Business a 3,99€ al mese (risparmio del 73%).