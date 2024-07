Creato chatbot IA per rispondere a domande su cambiamento climatico

Grazie a un progetto portato avanti dal Washington Post è stato possibile realizzare un nuovo chatbot IA, appositamente ideato per rispondere alle domande degli utenti riguardo il cambiamento climatico.

L’IA, denominata Climate Answer, è stata alimentata con un ampio archivio di pubblicazioni sull’argomento, fornendo allo stesso tempo risposte con un linguaggio accessibile anche a chi non è esperto del settore.

Vineet Khosla, il Chief Technology Officer della famosa testata giornalistica, ha commentato il rilascio di Climate Answer con un post sul suo blog. Qui ha spiegato come si tratta di un esperimento per aiutare gli utenti ad esplorare i rapporti sul clima offerti dal Washington Post, rendendo gli stessi fruibili a chiunque. Di fatto, il modello IA è alimentato attraverso gli articoli della rubrica Climate & Environment e Weather del giornale che, con un database che include articoli fino al 2016.

Il chatbot è stato realizzato ponendo dei rigidi guardrail. Queste precauzioni sono state prese per evitare allucinazioni o disinformazione e, a tal proposito, in caso di mancanza di una risposta certa l’IA si limiterà a non rispondere all’utente.

Cambiamento climatico: il progetto Climate Answer e le nuove tecnologie al servizio del giornalismo

Nonostante Climate Answer sia uno strumento utile per contrastare il cambiamento climatico, il Washington Post non cita quali modelli IA siano coinvolti nel progetto.

Va tenuto conto che, proprio le grandi piattaforme IA, rappresentano un enorme dispendio energetico e, di certo, non aiutano a contrastare la crisi climatica globale. Tutto ciò rappresenta un grande controsenso legato a questo progetto. Nonostante ciò, come sottolineato da Khosla, Climate Answer rappresenta un progetto molto interessante, un nuovo modo per fornire approfondimenti giornalistici che offre maggiore interattività e che va a stimolare la curiosità del lettore.

D’altro canto giornalismo e IA sono due mondi sempre più vicini. A tal proposito basta dare uno sguardo alle intenzioni di Google, che da tempo sta lavorando per un sistema utile a gestire la pubblicazione delle notizie.