Creato mondo virtuale con Minecraft popolato da 1.000 AI: come si è evoluto?

Quando pensiamo all’Intelligenza Artificiale, la nostra mente concepisce quasi immediatamente l’interazione della stessa con un essere umano. Ma cosa succede se svariate personalità AI vengono lasciate sole su un mondo virtuale?

Questo è quello che si è chiesto la startup Altera, che ha deciso di avviare un curioso test riguardante questa tecnologia. L’esperimento, chiamato Progetto Sid, ha visto la creazione di un vero e proprio mondo digitale attraverso il celebre videogioco Minecraft. All’interno dello stesso sono stato inseriti gradualmente 1.000 personaggi controllati dall’AI, dotati di personalità diverse e in grado di interagire tra loro e con il territorio circostante.

Per capire la complessità del Progetto Sid vi è il fatto che, ogni singolo abitante di questo mondo virtuale, è di fatto un linguaggio di grandi dimensioni (LLM) a sé stante, dotato di moduli di attività specializzati. Altera ha suddiviso le varie AI in gruppi di 50, lasciando poi gli abitanti interagire tra loro per 12 giorni di gioco (ovvero 4 ore reali).

Le personalità delle singole AI sono ben presto emerse, con personaggi più o meno estroversi, con interazioni anche complesse con i loro simili. L’evoluzione è stata per molti versi impressionante: i soggetti hanno creato una sorta di etichetta per comunicare con i simili, prendendo decisioni in base alle esperienze avute in passato.

I personaggi AI nel mondo di Minecraft si sono evoluti fino a creare una propria religione

I personaggi hanno sviluppato dei lavori specifici, con il fine di migliorare i propri villaggi e difenderli da potenziali minacce. Sono così corti contadini, guardie, costruttori, con le relative mansioni. A sorprendere i ricercatori sono stati alcuni particolari soggetti che, di fatto, sono diventati artisti e hanno cominciato ad abbellire il mondo di Minecraft.

La simulazione si è rivelata ancora più interessante se valutata sulle comunità con più membri. Dopo poco tempo, i villaggi hanno organizzato una prima forma rudimentale di gestione politica dei centri, con tanto di tassazione.

Creando comunità più ampie (fino a 500 AI), Altera ha notato una cultura più profonda. I personaggi hanno iniziato anche a farsi scherzi o a preoccuparsi per la tutela dell’ambiente. A un certo punto, gli stessi hanno persino creato una religione.

Nello specifico, si parla di una sorta di parodia del Pastafarianesimo. Un piccolo gruppo di “sacerdoti” ha iniziato a diffondere tali credenze, che poi si sono diffuse nelle città, replicando le dinamiche della proliferazione culturale e religiosa nella storia umana.

Il Progetto Sid si è dimostrato un esperimento interessante, che dimostra come l’AI possa assumere un comportamento umano realistico. Secondo Altera, questo test ha dimostrato come l’AI può permettere simulazioni sociali su larga scala, permettendo di affrontare problemi sociali significativi.