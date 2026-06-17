Credevano fosse da buttare: oggi questo Echo Show monitora un'intera rete

Un piccolo display intelligente destinato alla dismissione può trasformarsi in uno strumento utile per il monitoraggio della rete domestica. L’idea nasce dal recupero di un Amazon Echo Show 5 di prima generazione, un dispositivo del 2019 che oggi ha perso gran parte del suo valore commerciale ma che continua a ricevere aggiornamenti di sicurezza e firmware fino al 2027. L’iniziativa messa in campo da un maker, si inserisce in una tendenza che vede come obiettivo il recupero di hardware considerato obsoleto per assegnargli nuove funzioni tecniche invece di destinarlo allo smaltimento elettronico e quindi ai rifiuti RAEE.

Il fenomeno dell’e-waste rappresenta un problema concreto. Secondo le stime delle organizzazioni che monitorano i rifiuti elettronici, milioni di dispositivi perfettamente funzionanti finiscono ogni anno nei centri di raccolta pur disponendo ancora di risorse hardware adeguate per compiti specifici.

Nel mondo degli homelab, dove il riuso dell’hardware è quasi una filosofia, display intelligenti, mini PC, thin client e altri dispositivi trovano spesso una seconda vita come sistemi di monitoraggio, dashboard informative o terminali dedicati.

Echo Show 5: da assistente vocale a pannello operativo di rete

L’autore del progetto ha preso come base un Amazon Echo Show 5 di prima generazione (qui ci sono quelli più recenti), nome in codice “Checkers“, convertendolo in una dashboard per il monitoraggio delle operazioni di rete. L’obiettivo non era realizzare una console amministrativa completa, ma creare un display sempre acceso in grado di mostrare informazioni essenziali sullo stato della rete e dei servizi presenti nel proprio laboratorio informatico.

Una soluzione di questo tipo ricorda le dashboard che da anni popolano i laboratori domestici degli appassionati di networking. Molti utenti utilizzano monitor dedicati, vecchi tablet Android o schermi secondari collegati a mini PC per visualizzare metriche raccolte da strumenti come Grafana, Prometheus, Netdata o applicazioni sviluppate internamente.

La differenza sta proprio nell’origine dell’hardware: qui si parte da un prodotto consumer pensato principalmente per l’assistenza vocale e la fruizione di contenuti multimediali.

Le sfide tecniche del riutilizzo

Recuperare un dispositivo chiuso come l’Echo Show non è banale. Amazon utilizza una variante personalizzata di Fire OS, sistema derivato da Android e caratterizzato da numerose limitazioni che impediscono l’installazione libera di software o la modifica delle funzioni principali. Il produttore mantiene un controllo significativo sull’esperienza utente e sulle applicazioni eseguibili.

Trasformare un dispositivo nato per consumare contenuti in una console informativa richiede creatività, conoscenza dei meccanismi software e una certa capacità di aggirare vincoli progettuali senza compromettere la sicurezza del sistema.

Un hardware modesto già al momento del lancio

Echo Show 5 integra un display touch da 5,5 pollici con risoluzione 960 x 480 pixel, un MediaTek MT8163, CPU ARM Cortex-A53 quad core a circa 1,5 GHz, GPU Mali-T720 MP2, appena 1 GB di RAM e 8 GB di memoria eMMC. Le prestazioni ricordano quelle di una Raspberry Pi 3, ma con un display integrato e una piattaforma software molto più limitata. Nemmeno l’alimentazione segue standard moderni: il dispositivo utilizza un alimentatore dedicato da 15 watt e non accetta energia attraverso la porta Micro-USB presente sul telaio.

Proprio i limiti hardware hanno influenzato ogni decisione progettuale. Una dashboard pesante basata su Grafana con aggiornamenti continui, grafici complessi e numerose chiamate API avrebbe probabilmente reso il sistema lento e poco reattivo.

La trasformazione di Echo Show 5 con LineageOS

Fire OS impone numerose restrizioni: la prima fase del progetto ha richiesto lo sblocco del bootloader e l’installazione di TWRP, recovery personalizzata largamente utilizzata nel mondo Android. Un’operazione teoricamente semplice ma resa curiosamente complicata da un dettaglio: trovare nel 2026 un cavo Micro-USB perfettamente funzionante. L’autore racconta di averne testati oltre 20 prima di riuscire a stabilire una connessione affidabile con il dispositivo.

Una volta ottenuto l’accesso completo al sistema, l’idea iniziale prevedeva l’installazione di PostmarketOS, distribuzione Linux sviluppata per prolungare la vita dei dispositivi mobili. I problemi di compatibilità incontrati durante i test hanno però portato a una soluzione diversa.

La scelta finale è ricaduta su LineageOS, il progetto che raccoglie l’eredità di CyanogenMod e offre un Android privo delle personalizzazioni e dei servizi Google normalmente preinstallati. In pochi minuti il dispositivo è passato da smart display Amazon a terminale Android completamente controllabile dall’utente.

Glance anziché Grafana e Fully Kiosk Browser

Una volta risolto il problema del sistema operativo, è emersa una questione più importante: cosa visualizzare sul display.

L’autore ha escluso rapidamente l’idea di utilizzare dashboard particolarmente elaborate. Lo schermo da 960 x 480 pixel offre uno spazio limitato e la dotazione hardware non lascia molto margine per interfacce pesanti.

La soluzione adottata si chiama Glance, una dashboard web minimalista che genera una singola pagina HTML con widget informativi configurabili. L’approccio riduce drasticamente il carico sul dispositivo perché la schermata viene semplicemente caricata e aggiornata periodicamente senza richiedere elaborazioni complesse.

Il dispositivo in sé non esegue analisi, non raccoglie metriche e non elabora dati: si limita solamente a mostrare le informazioni già preparate dal server che ospita la dashboard.

Per evitare che il sistema si comportasse come un normale tablet Android, l’autore ha installato Fully Kiosk Browser. L’applicazione è spesso utilizzata in ambienti industriali, per esigenze di digital signage e nei pannelli di controllo domestici perché consente di bloccare il dispositivo su una singola pagina web.

La dashboard Glance è aperta automaticamente all’avvio con il browser che effettua un refresh completo della pagina ogni 30 secondi e cancella la cache ad ogni aggiornamento.

Questa scelta orientata alla semplicità elimina numerosi problemi legati alla gestione delle sessioni web, ai widget che smettono di aggiornarsi e agli errori causati da dati memorizzati in locale: Echo Show si comporta quindi come un’appliance dedicata a una sola funzione.

Il prossimo obiettivo si chiama Dave: interfaccia AI per amministrare i sistemi

Molti pannelli di monitoraggio finiscono per accumulare grafici, indicatori e collegamenti che raramente trovano un utilizzo concreto. L’autore del progetto imperniato su Echo Show 5 ha messo a punto una soluzione che mostra esclusivamente ciò che serve per capire se tutti i servizi esposti in rete stanno funzionante o se c’è qualcosa che merita attenzione immediata.

Il progetto non si conclude con la dashboard: il maker ha citato di essere intenzionato a lavorare su un assistente AI per l’amministrazione dei sistemi chiamato “Dave“.

L’idea consiste nello sfruttare microfono e altoparlante integrati nell’Echo Show per creare un’interfaccia vocale capace di interrogare log, verificare lo stato dei servizi e spiegare le cause di eventuali malfunzionamenti.

Se il progetto arriverà a maturazione, il piccolo display salvato dal cumulo di rifiuti elettronici non si limiterà a mostrare lo stato dell’infrastruttura ma potrà diventare un vero punto di interazione con l’intero laboratorio.