Crédit Agricole: fino a 500 euro di buoni regalo Amazon questo codice

Il conto online di Crédit Agricole regala fino a 500 euro di buoni Amazon. L’offerta è composta da 200 euro di cashback su Carta Visa e da 300 euro se si invitano gli amici a diventare clienti della banca. Si tratta quindi di un’iniziativa davvero interessante per chi è intenzionato ad aprire un conto corrente digitale e si abbina ai tanti vantaggi garantiti dai servizi di Crédit Agricole. Alcuni esempi? Diciamo innanzitutto che il conto Crédit Agricole è a canone zero per i primi 9 mesi e rimarrà a canone zero per chi è sotto i 35 anni, per chi accredita lo stipendio o la pensione, per chi ha un dossier di titoli attivo o possiede un patrimonio di almeno 5.000 euro. Inoltre, il conto è completamente gestibile con semplicità dall’app ufficiale e i clienti hanno sempre un consulente dedicato sia in filiale che a distanza.

Come avere i 500 euro di buoni regalo Amazon con Crédit Agricole

La promozione che consente di avere i 500 euro di buoni regalo Amazon è suddivisa in due differenti iniziative. Per ottenere i primi 200 euro di buoni è necessario aprire il conto Crédit Agricole entro 9 ottobre inserendo il codice VISA nell’apposito modulo da compilare in fase di richiesta. Il cliente dovrà quindi sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole VISA ed effettuare almeno una transazione: riceverà così i primi 50 euro di bonus benvenuto, a cui seguirà l’erogazione dei restanti fondi fino ad arrivare a 200 euro.

La seconda parte della promo riguarda invece altri 300 euro di buoni regalo Amazon riservati a chi presenta degli amici. Crédit Agricole prevede un buono da 50 euro per ogni amico presentato, il quale dovrà aprire il proprio conto corrente ed effettuare almeno una transazione di qualsiasi importo con la carta di debito collegata. Il regolamento prevede la presentazione di un massimo di sei amici, per un totale che arriva appunto ai 300 euro promessi.