Criptovalute emergenti: le crypto del momento da monitorare

Il concetto di criptovalute emergenti può essere elusivo per chi non ha una conoscenza del mondo della finanza digitale. Con questo termine si fa riferimento alle crypto che, in questo momento, risultano delle buone opzioni di investimento. Banalmente, acquistando criptovalute emergenti è possibile posizionarsi su token che potrebbero vedere moltiplicato il proprio valore originale.

Vengono definite emergenti perché hanno o un prezzo accessibile, oppure una crescita sostenuta che sta facendo lievitare il costo dei token. Ciò dipende da svariati fattori, anche in base alla tipologia di progetto e criptovaluta a esso connessa. Esistono infatti crypto emergenti in quasi tutti gli ambiti, da quello delle meme coin, legati alle intelligenze artificiali, alla finanza decentralizzata e molti altri. Per questo motivo, gli investitori hanno la possibilità di selezionare i token preferiti da una vasta lista.

Deve essere comunque ben chiaro che, se da un lato il potenziale di crescita può essere elevato, dall’altro non c’è mai una sicurezza effettiva per l’aumento costante del prezzo. Tramite analisi e previsioni di mercato è possibile usufruire di indicatori più o meno accurati, ma l’andamento in sé resta sempre un mistero fino a quando non si verifica l’apprezzamento sui mercati.

Consci di ciò, gli investitori possono studiare i progetti che abbiamo accuratamente selezionato, al fine di verificare se possano o meno fare alle proprie esigenze. Tramite la tabella che trovate di seguito potete subito avere un’idea chiara di quali token abbiamo inserito nella lista delle criptovalute emergenti, con tanto di prezzo attuale e visione del progetto.

Analisi approfondita delle migliori criptovalute emergenti

Le criptovalute emergenti del 2025 possono essere token di ogni tipo, quindi una buona strategia per ottenere dei potenziali ritorni è quella di diversificare gli asset nel proprio portafoglio. Non disporre solo di Bitcoin, Ethereum e Solana, può essere quindi una buona idea. Andremo quindi ad analizzare attentamente queste crypto, in modo da verificare che abbiano margini di crescita e che al tempo stesso i progetti siano sicuri e affidabili.

Solaxy (SOLX)

Chi è alla ricerca di una criptovaluta emergente che abbia sia un prezzo accessibile, sia un progetto interessante, scalabile e dall’alto potenziale, allora non può non prendere in considerazione Solaxy. Si tratta della prima Layer-2 per Solana, ideata da un team di sviluppo che vuole migliorare le prestazioni della rete. Il progetto ha catturato l’attenzione degli investitori e ha raccolto già più di 19 milioni di dollari in finanziamenti.

Come molti ben sapranno, infatti, Solana ha recentemente incontrato grossi problemi legati al sovraffollamento. Una rete più frequentata, quindi, non è solo sintomo di salute e guadagni, ma anche un vero e proprio grattacapo dal punto di vista tecnologico. Le transazioni fallite aumentano e chiaramente c’è molta frustrazione da parte dei trader.

Solaxy vuole sbloccare tutto il potenziale di Solana e con la prima Layer-2 si propone di spostare transazioni in pacchetti, che vengono processati off-chain e solo successivamente spostati sulla mainnet. Ciò risolverebbe i problemi recenti, creando quindi una notevole richiesta per il token nativo del progetto, SOLX, ma anche per i token che operano su Solana.

Il prezzo è un altro punto a favore di Solaxy che, costando solo 0,00163$, è una crypto emergente assolutamente accessibile, anche a chi vuole spendere poco. Acquistabile con criptovalute o carta di credito, SOLX, è una scelta in grado di attrarre piccoli investitori e operatori istituzionali, tutti interessati ad avere una blockchain performante.

Il protocollo di staking è un altro dettaglio cruciale, perché chi ottiene SOLX può anche decidere di bloccarlo immediatamente. Ma quali sono i vantaggi? Con questa operazione si accede al tasso di ricompensa dinamico, che consente di ottenere token aggiuntivi con una percentuale a tre cifre, superiore al momento al 200%.

Token SOLX Fornitura 138.046.000.000 Staking 212% Blockchain Solana ed Ethereum

Bitcoin Bull (BTCBULL)

Tra le crypto del momento da acquistare spicca la nuova presale legata al progetto Bitcoin Bull. Il token BTCBULL è molto peculiare, trattasi infatti di una meme coin, ma non è l’unico elemento di vitale importanza. Infatti, la sua caratteristica è che sfrutta il trend rialzista della criptovaluta regina, ovvero Bitcoin.

Il sentimento positivo che ha visto BTC raggiungere e superare i 100.000$ è qui ripreso al fine di cavalcare l’onda rialzista, premiando tutti i possessori di questa nuova meme coin ogni volta che BTC raggiunge una nuova soglia di prezzo. Per esempio, acquistando ora BTCBULL, si potranno ottenere BTC quando la criptovaluta raggiungerà fasce di prezzo come 150.000 e 200.000$.

Nelle fasce intermedie, invece, il team di sviluppo ha identificato il momento migliore per effettuare un burn dei token nativi. Così, quando BTC raggiungerà prima 125.000$ e poi 175.000$ e così via, la riserva di BTCBULL diminuirà, con conseguente apprezzamento dato dalla scarsità della criptovaluta.

Come meme coin comunitaria e spinta dall’esplosione mediatica di Bitcoin, BTCBULL è senz’altro un progetto entusiasmante a cui partecipare in questa fase iniziale, quando il token ha un costo particolarmente basso ed è accessibile a soli 0,002355$. Non bisogna poi dimenticare che è disponibile anche un protocollo di staking. Bloccando i token acquistati, le ricompense stimate dinamiche sono del 656%, un APY a tre cifre senz’altro incoraggiante.

Token BTCBULL Fornitura 21.000.000.000 Staking 657% Blockchain Ethereum

MIND of Pepe (MIND)

MIND of Pepe è un’altra soluzione interessante nel segmento delle crypto emergenti. L’aspetto più intrigante del progetto è la commistione tra intelligenza artificiale e token del segmento meme. Già dal nome stesso è facile intuire che il meme in questione non è altri che Pepe the Frog, la rana ormai divenuta popolarissima negli spazi di entusiasti di criptovalute.

Pepe diventa ora un vero e proprio agente IA, capace di interagire con il mercato e avvantaggiare i detentonri del token MIND. Trattandosi di una criptovaluta in presale, anche in questo caso il prezzo è molto basso, per ora fissato a 0,0032924$, un costo d’accesso che incentiva i cosiddetti “early adopters”. Le prospettive di crescita di MIND sono entusiasmanti, unendo il fascino del meme e il potere dell’IA, l’apprezzamento del token potrebbe essere dietro l’angolo.

Sfruttando algoritmi di amchine learning, MIND of Pepe si integra con la blockchain, analizzando social media e gestendo il proprio wallet in maniera del tutto autonoma. Ma se vi state chiedendo come faccia a influenzare il mercato, è presto detto: l’IA essendo auto-evolutiva può apprendere da pattern e trend del momento, creando dei token e promuovendoli sugli spazi social permette ai detentori del token nativo di ottenere vantaggi.

Vale la pena prendere in considerazione MIND anche alla luce del crescente interesse per i token IA, cosa che nel 2025 potrebbe portare a una vera e propria impennata dei prezzi per le criptovalute emergenti che sfruttano queste tecnologie.

Il protocollo di staking garantisce altresì ricompense a tre cifre, con un APY del 400% per chi decide di bloccare i propri MIND subito dopo l’acquisto. Sia per quanto riguarda l’investimento a breve, sia quello a lungo termine, il progetto ha molto da offrire.

Token MIND Fornitura 100.000.101.001 Staking 407% Blockchain Ethereum

Meme Index (MEMEX)

Il token MEMEX rappresenta una delle criptovalute emergenti che offre agli investitori un’opportunità strategica per accedere a un ecosistema più ampio di meme coin. Attualmente disponibile a 0,0160352$ in prevendita, può essere acquistato attraverso ETH, USDT, BNB o carta di credito. Questo approccio semplifica l’accesso sia per gli investitori esperti, già in possesso di criptovalute, sia per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo mercato.

Meme Index è un’iniziativa concepita per ampliare l’esposizione degli investitori alle meme coin, un segmento che negli ultimi anni ha registrato un’espansione significativa in termini di capitalizzazione di mercato. Il progetto si distingue per l’introduzione di quattro panieri decentralizzati, ciascuno strutturato per rispondere a diverse propensioni al rischio.

Per chi desidera un’opzione più stabile, il Meme Titan Index raccoglie meme coin consolidate, offrendo un’esposizione più bilanciata. Coloro che cercano opportunità con maggiore potenziale, ma con un livello di rischio intermedio, possono invece optare per il Meme Moonshot Index, che include asset con alta capitalizzazione ma dalle performance più variabili.

Infine, per gli investitori con una maggiore propensione al rischio, il Meme Frenzy Index offre accesso a criptovalute emergenti altamente volatili, ma con possibilità di rendimento elevato.

Acquistare MEMEX non significa solo ottenere un token di governance a un prezzo competitivo, ma anche avere l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio con alcune delle meme coin più promettenti del settore. Grazie a questa struttura innovativa, si propone come un’alternativa efficace per chi desidera investire strategicamente in un mercato in continua evoluzione. Anche in questo caso, come nei precedenti, il protocollo di staking è molto generoso, con APY del 650%. Un vantaggio che, ricordiamo, non resterà sempre tale e continuerà a scendere man mano che aumentano i token bloccati dagli investitori.

Token MEMEX Fornitura 15.000.000.000 Staking 651% Blockchain Ethereum

Best Wallet Token (BEST)

BEST è una delle crypto emergenti che dovreste prendere in considerazione per arricchire il vostro wallet, anche perché, trattandosi del token nativo dell’app Best Wallet, fa parte di un ecosistema solido che punta a una maggior fetta di investitori negli anni a venire.

Lanciato in presale e attualmente al costo di 0,023925$, BEST ha superato la soglia dei 9 milioni di dollari in finanziamenti. Un notevole traguardo per una criptovaluta che, nella sua fase iniziale, era disponibile in esclusiva solo per i detentori di app Best Wallet. Essendo ora aperto a tutti gli investitori che vogliono acquistarlo, sta riscuotendo sempre maggior successo negli spazi crypto.

Questa sua fama è dovuta all’integrazione con Best Wallet, perché funge da strumento di governance e offre al tempo stesso vantaggi indiscutibili per chi usa l’app. Per esempio, detenendolo si può accedere in maniera sicura alle migliori presale nella loro fase 0, ovvero quando i token hanno un prezzo stracciato.

Anche i vantaggi operativi non sono da sottovalutare. Con BEST potete ridurre i costi delle commissioni sulle transazioni, sulle conversioni e sostanzialmente sulla maggior parte delle attività che potete intraprendere tramite Best Wallet. Con le partnership iGaming, in aggiunta, se utilizzate piattaforme di gioco online, è possibile ottenere anche vantaggi su portali specifici, come per esempio giri gratuiti e molto altro.

BEST si piazza in maniera adeguata nel segmento delle criptovalute emergenti e per questo riteniamo si tratti di un token da tenere assolutamente d’occhio e che potrebbe vedere un notevole incremento rispetto al prezzo d’ingresso nel corso del 2025.

Token BEST Fornitura 10.000.000.000 Staking 179% Blockchain Ethereum

Bittensor (TAO)

Bittensor è una rete decentralizzata che sfrutta i modelli di machine learning avanzati, collegandoli in modo da creare una sorta di struttura cerebrale. Un progetto molto innovativo che fin dal suo lancio ha attirato l’attenzione degli investitori.

Utilizza un’architettura blockchain costruita sul framework Substrate, che supporta anche altri token popolari sul mercato, come Polkadot. Il tutto, al fine di ottimizzare la rete decentralizzata. Per la validazione usa il meccanismo di consenso Proof-of-Stake, che si rivela più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al Proof-of-Work.

Il token nativo di Bittensor è TAO e offre diversi vantaggi ai possessori. Innanzitutto incentiva coloro che, detenendo TAO, mettono a disposizione risorse computazionali per le operazioni di machine learning. A ciò si aggiunge anche lo staking, che oltre alle ricompense permette al sistema di avere una sicurezza migliore.

Non dimentichiamo poi che è anche un token di governance e permette di votare in merito a cambi significativi sulla rete, per un totale controllo decentralizzato. Bittensor ha messo in piedi un sistema di domanda e offerta dove i trader che vogliono accedere ai servizi legati al machine learning possono pagare con token TAO.

Se consideriamo che il trend per il 2025 si è già consolidato in maniera particolarmente solida, è lecito aspettarsi che il token continui ad avere delle prestazioni adeguate sui mercati. Allo stato attuale, TAO può essere acquistato sugli exchange e al momento della scrittura il prezzo è di 385$. Al di sopra della media delle criptovalute emergenti che abbiamo finora selezionato ma ancora al di sotto del suo massimo storico, raggiunto nel 2024 e superiore a 700$.

Token TAO Fornitura 21.000.000 Staking 17,88% Blockchain Subtensor

Celestia (TIA)

Concludiamo la nostra classifica delle criptovalute emergenti con il progetto Celestia e il token nativo TIA. Un sistema innovativo nel settore delle blockchain poiché questa si configura come la prima blockchain modulare. La rete offre l’opportunità agli utenti di implementare la propria blockchain con il minimo sforzo, tutto grazie alla separazione delle transazioni dal consenso.

Proprio perché le blockchain monolitiche dominano il mercato, Celestia può dire la sua in questo frangente, rivelandosi la scelta migliore per il livello di disponibilità dei dati. Con la tecnologia rollup, mantiene scalabilità e sicurezza, consentendo agli sviluppatori di realizzare catene di attività che includono reti e dApp. L’esecuzione e la liquidazione avvengono su livelli separati senza che la sicurezza ne risenta. Come si inserisce il token nativo TIA in questo ecosistema?

In sostanza, funge da strumento di pagamento digitale ma non solo. I detentori ricevono anche ricompense di staking, incentivando la community a usare attivamente i propri token. Il prezzo è sufficientemente basso, collocandosi in una fascia di poco superiore ai 3$ al momento della scrittura.

Il picco storico di TIA è stato raggiunto nel 2024, con un prezzo superiore a 20$ per token, quindi si trova attualmente in fase di dip, un buon mmomento per l’acquisto per chi cerca una criptovaluta emergente che abbia ancora molto da dire negli anni a venire. TIA può essere acquistato sui principali exchange come Coinbase.

Token TIA Fornitura 1.000.000.000 Staking 10% Blockchain Cosmos

Come scoprire le migliori criptovalute emergenti sul mercato

Le nuove criptovalute non sono sempre facili da trovare, proprio perché la loro popolarità può non aver ancora raggiunto il grande pubblico. Solitamente, però, aspettare che una crypto esploda non è un buon approccio per l’investimento dal momento che il prezzo aumenta e diventa quindi di difficile acquisizione per i trader che vogliono realizzare un guadagno.

Scovare le migliori criptovalute emergenti, prima che queste esplodano, è quindi un imperativo. Ma come si fa a trovare questi token? Non c’è una risposta precisa in merito, ma soltanto delle buone pratiche che tutti gli investitori dovrebbero iniziare a prendere in considerazione.

Per esempio, verificare l’andamento dei token tra quelli nuovi ed emergenti che è possibile vedere direttamente su CoinMarketCap o CoinGecko. Tuttavia, bisogna anche ricordare che su questi portali potete trovare token già lanciati sul mercato e quindi non sempre a un prezzo sufficientemente basso.

L’alternativa può essere l’applicazione di Best Wallet, disponibile per iOS e Android. Si tratta di un wallet di tipo non-custodial che include un exchange e, ancor meglio, la sezione denominata Upcoming Tokens. Questa è di cruciale importanza per trovare criptovalute emergenti dal momento che presenta le migliori prevendite crypto. Ovvero i token in una fase di lancio di un progetto e alla ricerca di investitori. Questi possono acquistare criptovalute a un prezzo vantaggioso, prima che raggiungano gli exchange, posizionandosi al meglio sulle potenziali crypto emergenti.

Tipi di criptovalute emergenti

Grazie al vasto mercato delle crypto, non è più necessario puntare solo su token come Bitcoin o Ethereum che, per quanto appetibili, hanno comunque costi particolarmente elevati. La differenziazione dei token è avvenuta in maniera quasi naturale, con la crescita del segmento. Ecco quindi le tipologie di nuove criptovalute che è possibile trovare:

Meme coin , ovvero criptovalute di tipo scherzoso. Tra le più famose figurano token come DOGE, SHIB e PEPE, ad alta capitalizzazione di mercato. Sebbene il segmento delle meme coin sia nato come una vera e propria presa in giro delle crypto, ora è uno dei più apprezzati dagli investitori, con tanti segmenti differenti all’interno della stessa categoria.

, ovvero criptovalute di tipo scherzoso. Tra le più famose figurano token come DOGE, SHIB e PEPE, ad alta capitalizzazione di mercato. Sebbene il segmento delle meme coin sia nato come una vera e propria presa in giro delle crypto, ora è uno dei più apprezzati dagli investitori, con tanti segmenti differenti all’interno della stessa categoria. Token IA , in questa categoria rientrano tutte le criptovalute, anche meme coin, che sfruttano il trend dell’intelligenza artificiale per applicare soluzioni di utilità e scalabilità. Si tratta di criptovalute emergenti proprio perché l’IA sta avendo un ruolo sempre più cruciale in tanti settori differenti e tra questi troviamo anche quello della finanza decentralizzata.

, in questa categoria rientrano tutte le criptovalute, anche meme coin, che sfruttano il trend dell’intelligenza artificiale per applicare soluzioni di utilità e scalabilità. Si tratta di criptovalute emergenti proprio perché l’IA sta avendo un ruolo sempre più cruciale in tanti settori differenti e tra questi troviamo anche quello della finanza decentralizzata. DeFi , l’acronimo sta per finanza decentralizzata e in questa categoria rientrano svariate criptovalute emergenti che utilizzano blockchain con smart contract.

, l’acronimo sta per finanza decentralizzata e in questa categoria rientrano svariate criptovalute emergenti che utilizzano blockchain con smart contract. GameFi, simile al DeFi ma per l’ambito del gaming, con soluzioni di interattività che alimentano la partecipazione da parte dei trader che non investono più solo per vedere apprezzamenti ma per entrare in una vera e propria community. L’engagement e il divertimento si sposano quindi con l’investimento.

Investire in criptovalute emergenti: rischi e vantaggi

Come è facile immaginare, investire in crypto emergenti comporta sia dei vantaggi, ma anche dei rischi. Si tratta pur sempre di asset finanziari che gli utenti devono acquistare, proprio come fossero delle azioni.

Partiamo quindi dai rischi, per far sì che i trader in erba o che ancora non hanno confidenza con questo mondo, abbiano ben chiare le “regole del gioco”. Il rischio principale dell’investire in criptovalute emergenti deriva dall’impossibilità di sapere se il loro prezzo aumenterà nel tempo o meno. Infatti, il costo dei token acquistati potrebbe sia crescere, qualora l’adozione e le soluzioni d’uso vadano incontro alle esigenze di mercato, sia scendere drasticamente.

Al netto delle potenzialità di un progetto è bene sapere che è impossibile prevedere con certezza l’andamento di una crypto emergente. Si possono realizzare delle proiezioni in base ai trend e l’adozione, ma ci si muove comunque in ambito teorico. In questo caso è più vantaggioso acquistare token a prezzi contenuti piuttosto che puntare su criptovalute già in pieno ciclo rialzista.

L’altro rischio è associato invece alle truffe, sempre più presenti nel segmento. Fortunatamente, questo rischio è più facilmente mitigabile ed è possibile farlo scegliendo attentamente i token da acquistare. I progetti più sicuri sono quelli verificati, che dispongono di audit eseguiti da aziende esterne. Se trovate verifiche eseguite da Coinsult o SolidProof, solo per citare due nomi noti, allora avrete maggiori garanzie in merito alla trasparenza degli smart contract del progetto in questione.

Con i rischi ci sono anche i vantaggi associati. Scegliere criptovalute emergenti permette di optare per token che possono crescere esponenzialmente e quindi far sì che gli apprezzamenti siano considerevoli. Ciò è tanto più vero per i token in prevendita, perché il loro costo basso può moltiplicarsi velocemente al lancio sugli exchange.

Asset giovani e con idee promettenti vanno a complementare al meglio un wallet, rendendolo più bilanciato e fornendo una rete protettiva per quanto concerne i rischi di deprezzamento.

Crypto emergenti: conclusioni

Tenendo conto di tutte le informazioni che abbiamo condiviso, dovrebbe essere molto più semplice riuscire a identificare le criptovalute emergenti. Sia che vogliate scegliere quelle da noi presentate per i vostri investimenti, sia che vogliate eseguire ricerche approfondite in maniera autonoma, ora avete tutti gli strumenti per mettere in atto la vostra strategia.

Acquistare crypto emergenti è un’operazione sì rischiosa, ma anche potenzialmente redditizia. Tenendo conto del costo di alcuni token, ancora molto basso, le potenzialità di vedere l’investimento moltiplicato sono comunque intriganti.

Ricordate infine di verificare sempre che i progetti siano genuini e che abbiano degli utilizzi concreti. Si tratta di dettagli chiave che possono aiutarvi a districarvi al meglio nel settore delle crypto.

Domande e risposte frequenti sulle criptovalute emergenti

Le crypto emergenti hanno costi bassi?

In linea di massima le criptovalute emergenti hanno costi bassi, sebbene non sia sempre così. Se prendiamo per esempio crypto in presale, allora è chiaro che il loro costo sia molto inferiore rispetto a quello di un token già consolidato sugli exchange. Allo stesso modo, un asset già disponibile sul mercato che sta vivendo un momento ribassista può comunque essere conveniente e avere un costo accessibile per gli investitori interessati.

Come trovare crypto emergenti?

Per trovare le criptovalute emergenti potete affidarvi alla nostra classifica o, in alternativa, usare degli strumenti degni di nota, come la sezione Upcoming Tokens di Best Wallet. Restare sempre aggiornati sulle novità in merito alle criptovalute può altresì fornire uno sguardo a tutto tondo sui cambiamenti e i token in arrivo, ricordando però che prima di investire bisogna sempre svolgere ricerche approfondite per verificare l’affidabilità dei progetti e dei team di sviluppo.

Dove comprare criptovalute emergenti?

Per l’acquisto di criptovalute emergenti è possibile affidarsi a diversi strumenti. I token che sono disponibili sul mercato sono solitamente acquistabili tramite exchange come Coinbase o Binance, mentre invece per le presale è necessario affidarsi ai siti di riferimento dei progetti. In entrambi i casi è comunque necessario avere un wallet su cui indirizzare i propri asset.

Qual è la migliore criptovaluta emergente che potrebbe esplodere?

Tra tutte le criptovalute che abbiamo preso in considerazione per il settore crypto emergenti, la più promettente risulta essere Solaxy (SOLX). La sua implementazione della prima Layer-2 per Solana potrebbe trasformare completamente l’approccio attuale alla blockchain. Pertanto, è senza dubbio un token che potrebbe esplodere dopo il lancio ufficiale su DEX e CEX.