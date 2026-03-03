Crollo ChatGPT, disinstallazioni aumentate del 295%: cosa sta succedendo?

Una crisi senza precedenti scuote il settore dell’Intelligenza Artificiale: negli ultimi giorni, il dibattito etico è esploso con una forza tale da mettere in discussione l’intero equilibrio competitivo.

Al centro della tempesta troviamo OpenAI, che ha catalizzato l’attenzione pubblica e mediatica dopo l’annuncio di una controversa partnership con il Pentagono, nello specifico con il Department of Defense, noto anche come DoD. Questo evento ha innescato una reazione a catena che si è riflessa in modo netto sulle metriche di utilizzo e sulle percezioni degli utenti, rivelando come le scelte strategiche delle aziende tech non siano più solo una questione di innovazione tecnologica, ma anche – e soprattutto – di sicurezza, trasparenza e responsabilità sociale.

Il 28 febbraio 2026 è diventato una data simbolica per il settore: le disinstallazioni dell’app ChatGPT hanno subito un’impennata record, raggiungendo un picco del 295%. Questo dato, di per sé già eloquente, si inserisce in un contesto ancora più drammatico: le recensioni a una stella sono cresciute del 775%, mentre le valutazioni a cinque stelle hanno registrato un crollo verticale del 50%. Questi numeri fotografano un cambiamento repentino e profondo nella percezione pubblica del brand, sancendo un punto di svolta per la relazione tra fornitori di AI e utenti consumer.

In parallelo, la scena competitiva si è rapidamente ridisegnata. Anthropic, concorrente diretto di OpenAI, ha colto l’opportunità di differenziarsi pubblicamente, rifiutando di sottoscrivere accordi analoghi con lo stesso Pentagono. Il CEO di Anthropic ha dichiarato di non poter accettare, “in buona coscienza”, condizioni che avrebbero portato allo sviluppo di sistemi d’arma autonomi o a un impiego massivo dell’intelligenza artificiale nella sorveglianza. Questa presa di posizione ha permesso all’azienda di rafforzare la propria immagine etica, conquistando la fiducia di una fetta crescente di utenti.

Disinstallazioni e recensioni negative: l’effetto Pentagono abbatte ChatGPT

I risultati non si sono fatti attendere: nel medesimo periodo, l’app Claude di Anthropic ha visto crescere le installazioni del 37% e del 51%, registrando un balzo di oltre 20 posizioni nella classifica statunitense delle app più scaricate. Questo spostamento non rappresenta solo un successo commerciale, ma è anche la manifestazione tangibile di un nuovo paradigma competitivo: le aziende AI sono ora giudicate tanto per la qualità dei loro prodotti quanto per la trasparenza e la coerenza delle loro scelte etiche.

Gli analisti sottolineano come questa mobilitazione non sia un episodio isolato, ma un vero e proprio punto di rottura per l’intero settore. Le aspettative degli utenti si sono evolute: oggi la governance, i limiti d’uso e la chiarezza delle policy aziendali sono diventati fattori determinanti nelle scelte di adozione dei servizi di AI conversazionale. Il focus non è più solo sulla performance, ma anche – e soprattutto – sulla responsabilità e sulla trasparenza. Per le aziende coinvolte, la sfida si fa duplice: da un lato, ricalibrare la fiducia degli utenti; dall’altro, non compromettere gli impegni istituzionali che, in molti casi, rappresentano una fetta rilevante del fatturato.

Il caso OpenAI–Pentagono dimostra come la collaborazione con enti governativi e militari possa avere conseguenze immediate e profonde sulla visibilità nei principali store digitali, sulla percezione pubblica e sul posizionamento competitivo. L’impatto economico è stato tangibile: la perdita di posizioni negli store di app, l’ondata di disinstallazioni e il crollo delle recensioni positive hanno ridefinito gli equilibri tra i player del settore, aprendo la strada a una nuova fase di competizione, in cui la sicurezza e la responsabilità sociale sono destinate a diventare le vere chiavi di successo.