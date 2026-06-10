Conto online con canone zero e assistenza in filiale: è il momento di scegliere Banco BPM?

Banco BPM ha lanciato una nuova promo online riservata ai nuovi correntisti: ora è possibile aprire Conto You sfruttando una lunga serie di vantaggi. Il conto, infatti, ha canone zero oltre a zero costi per la carta di debito e anche bonifici senza commissioni.

Si tratta di una soluzione semplice e conveniente per aprire un conto online, con la comodità dell’assistenza in filiale e con zero costi di tenuta. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banco BPM, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Banco BPM

Conto You di Banco BPM rappresenta la soluzione giusta per un nuovo conto online ricco di vantaggi e con la possibilità di sfruttare l’assistenza in filiale, in caso di necessità.

Tra le caratteristiche troviamo il canone zero, senza requisiti da rispettare, oltre alla carta di debito a canone zero, con anche prelievi gratis dagli ATM della banca e possibilità di utilizzare Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay e Garmin Pay.

Ad arricchire l’offerta ci sono i bonifici senza commissioni. Il conto offre un’operatività completa tramite la piattaforma di Internet banking dell’istituto, che consente di operare in autonomia e senza costi. C’è anche la possibilità di richiedere una carta di credito con canone agevolato.

L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e prevede il completamento della richiesta di apertura tramite una semplice procedura online. Non ci sono costi iniziali da sostenere.

Si tratta della soluzione giusta per trovare il migliore equilibrio tra un conto online e un servizio bancario tradizionale, ma privo di costi, con tanto di una rete di filiali a cui fare affidamento.

Per aprire il conto basta seguire a procedura online qui di sotto.