Conto azienda con Finom: interessi al 5% per 5 mesi e 350€ di bonus per i nuovi clienti

La scelta di un nuovo conto aziendale non può non considerare il Conto Finom tra le opzioni. Si tratta di un conto disponibile per freelance e PMI che può rappresentare oggi la soluzione giusta per tantissime realtà.

Finom mette a disposizione degli utenti un servizio completo, ricco di funzionalità, e propone una promo da cogliere al volo con interessi al 5% per i primi 5 mesi sulla liquidità non vincolata e con un bonus di 350 euro per i nuovi clienti.

Per i dettagli completi sulla promo e per richiedere l’apertura del conto basta visitare il sito ufficiale di Finom, accessibile tramite il box qui di sotto.

I vantaggi del Conto Finom

Scegliere il Conto Finom permette l’accesso a un conto business in grado di offrire un servizio completo e in linea con quelle che possono essere le esigenze della propria attività. Finom, infatti, propone diversi piani in abbonamento, con anche una versione a canone zero e con bonus crescenti.

Tra le caratteristiche troviamo l’integrazione con strumenti di contabilità, fatturazione e gestione del team oltre a un’offerta completa di carte di pagamento, con anche il cashback fino al 3%.

Ci sono 6 mesi di bonifici SEPA gratuiti e illimitati ed è possibile accedere a diversi altri vantaggi, come i bonus riservati ai nuovi clienti.

Per chi sceglie oggi Finom, infatti, è possibile ottenere interessi al 5% per i primi 5 mesi, sulla liquidità aziendale non utilizzata. Al termine del periodo promozionale, la remunerazione continuerà fino all’1,75% annuo, in base al piano scelto.

Da segnalare anche il bonus di benvenuto da 250 euro, riservato a tutti i nuovi clienti. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, avviando poi la procedura di apertura del conto.