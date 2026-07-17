Conto azienda con Finom: interessi al 5% per 5 mesi e 350€ di bonus per i nuovi clienti

Con Finom è possibile accedere a un conto aziendale ricco di vantaggio, con interessi al 5% per 5 mesi per i nuovi clienti e 350 euro di bonus.
Davide Raia
Pubblicato il 17 lug 2026
Conto azienda con Finom: interessi al 5% per 5 mesi e 350€ di bonus per i nuovi clienti
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

La scelta di un nuovo conto aziendale non può non considerare il Conto Finom tra le opzioni. Si tratta di un conto disponibile per freelance e PMI che può rappresentare oggi la soluzione giusta per tantissime realtà.

Finom mette a disposizione degli utenti un servizio completo, ricco di funzionalità, e propone una promo da cogliere al volo con interessi al 5% per i primi 5 mesi sulla liquidità non vincolata e con un bonus di 350 euro per i nuovi clienti.

Per i dettagli completi sulla promo e per richiedere l’apertura del conto basta visitare il sito ufficiale di Finom, accessibile tramite il box qui di sotto.

Apri qui il Conto Finom

conto finom

I vantaggi del Conto Finom

Scegliere il Conto Finom permette l’accesso a un conto business in grado di offrire un servizio completo e in linea con quelle che possono essere le esigenze della propria attività. Finom, infatti, propone diversi piani in abbonamento, con anche una versione a  canone zero e con bonus crescenti.

Tra le caratteristiche troviamo l’integrazione con strumenti di contabilità, fatturazione e gestione del team oltre a un’offerta completa di carte di pagamento, con anche il cashback fino al 3%. 

Ci sono 6 mesi di bonifici SEPA gratuiti e illimitati ed è possibile accedere a diversi altri vantaggi, come i bonus riservati ai nuovi clienti.

Per chi sceglie oggi Finom, infatti, è possibile ottenere interessi al 5% per i primi 5 mesi, sulla liquidità aziendale non utilizzata. Al termine del periodo promozionale, la remunerazione continuerà fino all’1,75% annuo, in base al piano scelto.

Da segnalare anche il bonus di benvenuto da 250 euro, riservato a tutti i nuovi clienti. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, avviando poi la procedura di apertura del conto.

Apri qui il Conto Finom

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Conto business con Finom, interessi al 5% per 5 mesi e 350€ di bonus con la nuova promo
Offerte

Conto business con Finom, interessi al 5% per 5 mesi e 350€ di bonus con la nuova promo
Brave presenta la BAT Roadmap 4.0: c'è anche un sistema per i pagamenti digitali
Pagamenti elettronici

Brave presenta la BAT Roadmap 4.0: c'è anche un sistema per i pagamenti digitali
Carta di credito gratuita da usare in estate, è il momento di scegliere TF Bank
Offerte

Carta di credito gratuita da usare in estate, è il momento di scegliere TF Bank
Carta di credito da usare in vacanza: zero costi e tanti vantaggi con TF Bank
Offerte

Carta di credito da usare in vacanza: zero costi e tanti vantaggi con TF Bank
Link copiato negli appunti