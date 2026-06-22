Carta di credito da usare in vacanza: zero costi e tanti vantaggi con TF Bank

Arriva da TF Bank la promozione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova carta di credito da usare in vacanza, durante l’estate 2026 e oltre. Con TF Mastercard Gold è possibile ottenere una carta di credito a canone zero, anche senza aprire un nuovo conto corrente.

La carta in questione non ha commissioni sui cambi valuta e include una polizza viaggi gratuita. Si tratta di un prodotto ricco di vantaggi che può rappresentare un’occasione ottima per gli utenti. Per richiederla basta seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito di TF Bank.

Carta di credito a zero spese per le vacanze con TF Bank

Scegliendo TF Mastercard Gold di TF Bank è possibile ottenere una carta di credito gratuita, senza alcun canone di mantenimento (e non c’è bisogno di rispettare alcuna condizione per eliminare i costi di tenuta della carta). In aggiunta, la carta viene emessa senza aprire un nuovo conto corrente. All’apertura, infatti, il cliente deve comunicare le coordinate IBAN del proprio conto su cui saranno poi addebitate le spese mensili.

La carta di credito offre diversi vantaggi, a partire dalla possibilità di rateizzare le spese. C’è spazio anche per una polizza viaggi gratuita ed è possibile utilizzare la carta senza commissioni sui cambi valuta. Da segnalare anche che è in arrivo il supporto a Google Pay e Apple Pay, per poter pagare con carta utilizzando smartphone o smartwatch.

Per richiedere la carta di credito di TF Bank non ci sono costi iniziali. Il plafond mensile viene stabilito dalla banca e può essere aumentato, su richiesta del cliente, senza alcun costo extra. La procedura di richiesta della carta è disponibile tramite il link qui di sotto.