Conto online con prelievi e bonifici gratis e canone azzerabile: ecco SelfyConto

Per un nuovo conto corrente in grado di diventare il prodotto giusto per l’operatività di tutti i giorni, in questo momento, la soluzione giusta arriva da Banca Mediolanum con il suo SelfyConto.

Si tratta di un conto online con canone azzerabile e con prelievi in euro e bonifici gratis. Al conto può essere abbinata anche la carta di credito.

Per accedere subito all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, per poi completare una veloce procedura di apertura online. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Il conto giusto da aprire oggi

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online che può soddisfare appieno le esigenze dei risparmiatori, anche dei più giovani.

Il conto in questione ha canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per gli Under 30. Da segnalare che il canone è azzerabile fino a fine 2027 con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Alconto è abbinata la carta di debito, con canone zero per chi sceglie la versione virtuale (utilizzabile con Google Pay e Apple Pay) oppure con canone di 10 euro all’anno, ma primo anno gratuito, per la versione fisica.

Da segnalare anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone gratuito per il primo anno e poi con un costo di 20 euro all’anno. La carta ha un plafond di 1.500 euro, con possibilità di incremento.

I prelievi in euro con carta di debito sono gratuiti. In aggiunta, i bonifici sono senza commissioni (sia ordinari che istantanei). In questo modo, è possibile sfruttare un’operatività completa e senza costi.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire una breve procedura di apertura online del conto corrente, accessibile tramite il sito di Banca Mediolanum. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.