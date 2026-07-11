Brave presenta la BAT Roadmap 4.0: c'è anche un sistema per i pagamenti digitali

Brave Software rilancia la propria strategia nel settore Web3 con la BAT Roadmap 4.0, un aggiornamento che ridefinisce il ruolo del Basic Attention Token all’interno dell’ecosistema.

Nato come meccanismo per premiare l’attenzione degli utenti verso la pubblicità, BAT punta ora a diventare una vera infrastruttura per pagamenti digitali, servizi premium e remunerazione dei creatori. Il piano si inserisce in un contesto in cui intelligenza artificiale e automazione stanno cambiando le dinamiche economiche del web. Brave mira così a posizionarsi come intermediario tecnologico tra utenti, contenuti e servizi digitali, ampliando significativamente le possibilità di utilizzo del proprio token.

Pagamenti automatici e AI

Uno degli elementi più innovativi della roadmap riguarda i pagamenti machine-to-machine. Brave prevede l’integrazione di protocolli come x402 e Machine Payments Protocol, progettati per consentire a software autonomi e agenti basati su Intelligenza Artificiale di effettuare microtransazioni in modo indipendente. Questo significa che un sistema AI potrebbe acquistare dati, accedere a contenuti o utilizzare servizi senza intervento umano diretto, creando un’economia digitale più fluida e automatizzata.

Parallelamente, l’azienda introduce un modello per compensare i creator quando i loro contenuti vengono utilizzati per addestrare o alimentare sistemi AI. Si tratta di un tema particolarmente rilevante, considerando le critiche crescenti sull’uso non remunerato dei contenuti online. Brave propone un approccio più trasparente, anche se molti aspetti tecnici restano ancora da chiarire, soprattutto in termini di tracciamento e distribuzione dei compensi.

Wallet unificato e nuovi strumenti

La roadmap include anche una profonda evoluzione del Brave Wallet, che dovrebbe integrare strumenti finanziari tradizionali e digitali in un’unica piattaforma. L’obiettivo è ridurre la distanza tra il mondo delle criptovalute e quello dei pagamenti quotidiani, offrendo un’esperienza più semplice e accessibile. In questo contesto si inseriscono BravePay, basato su stablecoin, e una carta Rewards che permetterebbe di spendere facilmente i guadagni accumulati.

Un altro elemento chiave è BravePass, pensato per eliminare le complessità legate alla gestione diretta delle criptovalute. Gli utenti potrebbero beneficiare dei vantaggi dell’ecosistema senza dover gestire wallet o chiavi private in ogni fase, abbassando così la barriera d’ingresso per un pubblico più ampio. La direzione è chiara: rendere il Web3 più invisibile e integrato nell’esperienza quotidiana.

Reazioni e prospettive

La comunità ha accolto la BAT Roadmap 4.0 con interesse ma anche cautela. Da un lato, l’espansione delle funzionalità e l’apertura a nuovi scenari d’uso rappresentano un passo significativo. Dall’altro, restano dubbi legati alla concreta esecuzione del progetto e alla capacità di generare una domanda reale per il token, evitando che rimanga confinato al sistema di ricompense.

Un segnale importante riguarda inoltre l’intenzione di abbandonare progressivamente le notifiche pubblicitarie, sostituendole con modelli alternativi di guadagno. Se implementata con successo, questa transizione potrebbe ridefinire il rapporto tra utenti, pubblicità e contenuti, rafforzando il ruolo di Brave come piattaforma orientata alla privacy e a un’economia digitale più equa.