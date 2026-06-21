Nuova carta di credito senza aprire un nuovo conto: zero spese con TF Bank

La soluzione giusta per una carta di credito gratuita da richiedere oggi arriva da TF Bank, ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 21 giu 2026
Nuova carta di credito senza aprire un nuovo conto: zero spese con TF Bank
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TF Mastercard Gold di TF Bank è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova carta di credito gratuita, disponibile anche senza aprire un nuovo conto corrente. Si tratta della soluzione giusta per l’estate 2026 e oltre.

Questa carta ha canone zero (senza requisiti da rispettare) e offre diversi altri vantaggi, come la polizza viaggi inclusa. Per richiederla è sufficiente seguire una breve procedura online, accessibile dal sito ufficiale di TF Bank.

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Richiedi qui la carta TF Bank

La carta di credito da scegliere oggi

Con TF Bank è possibile accedere a una carta di credito ricca di vantaggi. Si tratta della soluzione giusta per una carta di credito gratuita da richiedere senza aprire un nuovo conto corrente (le spese mensili vengono addebitate sul conto corrente del cliente aperto presso un’altra banca).

Tra i vantaggi di TF Mastercard Gold troviamo:

  • canone zero, senza requisiti da rispettare
  • possibilità di rateizzare le spese
  • linea di credito personale, con possibilità di richiedere un incremento
  • polizza viaggi inclusa
  • zero commissioni sui cambi
  • emissione senza apertura di un nuovo conto corrente
  • possibilità di pagare con Google Pay e Apple Pay (in arrivo)

La carta di credito di TF Bank è, quindi, la soluzione giusta per una carta di credito gratuita, in grado di garantire tanti vantaggi e nessun costo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una veloce procedura online per l’emissione della carta stessa.

Si tratta dell’occasione giusta per tanti utenti alla ricerca di un modo semplice e vantaggioso per richiedere una carta di credito, magari da usare in viaggio, durante le vacanze. La promo descritta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Richiedi qui la carta TF Bank

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