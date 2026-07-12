Conto business con Finom, interessi al 5% per 5 mesi e 350€ di bonus con la nuova promo

Per un nuovo conto business è possibile scegliere il Conto Finom, disponibile per freelance e PMI e oggi protagonista del mercato con una promo da cogliere al volo.

Per i nuovi clienti, infatti, Finom propone interessi al 5% per i primi 5 mesi sulla liquidità non vincolata.

In aggiunta, per chi sceglie questo conto business c’è un bonus di 350 euro. La promo si estende ai vari piani di abbonamento proposti dall’istituto.

Per tutti i dettagli sull’offerta e per aprire il conto direttamente online è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Finom, accessibile qui di sotto.

Perché scegliere oggi il conto business di Finom

Con Finom è possibile accedere a un conto business ricco di vantaggi. Il servizio proposto dall’istituto si articola su più livelli, con liberi professionisti e PMI che hanno la possibilità di scegliere il piano più in linea con le proprie necessità, considerando costi e contenuti inclusi.

Il conto consente di sfruttare un’operatività completa, con le carte aziendali e la possibilità di ottenere un cashback delle spese, fino al 3% (in base al piano scelto). Da segnalare anche l’accesso a vari servizi di pagamento (F24 Ordinario / Accise, pagoPA, MAV/RAV).

Come sottolineato in apertura, la promo in corso offre un doppio vantaggio:

interessi al 5% per 5 mesi sulla liquidità non vincolata

sulla 350 euro di bonus

Il servizio offerto da Finom prevede vari piani in abbonamento. Per freelance e ditte individuali c’è anche un piano a canone zero. Tutti i piani a pagamento sono disponibili con uno sconto del 20% scegliendo la fatturazione annuale.

Per scoprire l’offerta basta seguire il link qui di sotto. L’offerta descritta è valida per un periodo di tempo limitato.