Carta di credito gratuita per le vacanze estive: con TF Bank è possibile, senza aprire un nuovo conto

Andare in vacanza con una carta di credito è la soluzione migliore, sia per poter gestire meglio le spese che per poter accedere a servizi aggiuntivi come il noleggio auto.

Per una carta di pagamento di questo tipo non è necessario sostenere costi: oggi, infatti, è possibile richiedere una carta di credito gratuita, anche senza aprire un nuovo conto corrente.

La soluzione giusta è rappresentata da TF Mastercard Gold, la carta di credito di TF Bank. Questa carta ha canone zero e include anche una polizza viaggi, sempre senza alcun costo extra.

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di TF Bank e seguire la procedura guidata per la richiesta online.

Cosa prevede la carta di credito gratuita di TF Bank

Con TF Mastercard Gold è possibile accedere a una carta di credito a canone zero, senza alcun requisito da rispettare e con una linea di credito personale, che viene stabilita al momento dell’emissione, con possibilità di incremento successivo. Le spese sostenute con carta di credito possono essere rateizzate ed è inclusa anche una polizza viaggi gratuita.

Da segnalare anche che non ci sono commissioni sui cambi. A breve, inoltre, TF Bank aggiungerà per la sua carta di credito anche la possibilità di pagare con Google Pay e Apple Pay, in modo da poter utilizzare la carta con smartphone e smartwatch. La carta può essere richiesta senza dover aprire un nuovo conto corrente e senza alcun costo di emissione.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, avviando una veloce procedura online per la richiesta di emissione della carta. Non ci sono costi iniziali per l’emissione e la spedizione della carta.