Carta di credito gratuita per le vacanze estive: con TF Bank è possibile, senza aprire un nuovo conto

Per una carta di credito gratuita da usare in vacanza basta scegliere TF Bank, ecco la promozione giusta da richiedere senza aprire un nuovo conto.
Davide Raia
Pubblicato il 18 giu 2026
Carta di credito gratuita per le vacanze estive: con TF Bank è possibile, senza aprire un nuovo conto
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Andare in vacanza con una carta di credito è la soluzione migliore, sia per poter gestire meglio le spese che per poter accedere a servizi aggiuntivi come il noleggio auto.

Per una carta di pagamento di questo tipo non è necessario sostenere costi: oggi, infatti, è possibile richiedere una carta di credito gratuita, anche senza aprire un nuovo conto corrente.

La soluzione giusta è rappresentata da TF Mastercard Gold, la carta di credito di TF Bank. Questa carta ha canone zero e include anche una polizza viaggi, sempre senza alcun costo extra.

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di TF Bank e seguire la procedura guidata per la richiesta online.

Richiedi qui la carta di TF Bank

Cosa prevede la carta di credito gratuita di TF Bank

Con TF Mastercard Gold è possibile accedere a una carta di credito a canone zero, senza alcun requisito da rispettare e con una linea di credito personale, che viene stabilita al momento dell’emissione, con possibilità di incremento successivo. Le spese sostenute con carta di credito possono essere rateizzate ed è inclusa anche una polizza viaggi gratuita.

Da segnalare anche che non ci sono commissioni sui cambi. A breve, inoltre, TF Bank aggiungerà per la sua carta di credito anche la possibilità di pagare con Google Pay e Apple Pay, in modo da poter utilizzare la carta con smartphone e smartwatch. La carta può essere richiesta senza dover aprire un nuovo conto corrente e senza alcun costo di emissione.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, avviando una veloce procedura online per la richiesta di emissione della carta. Non ci sono costi iniziali per l’emissione e la spedizione della carta.

Richiedi qui la carta di TF Bank

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