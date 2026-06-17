Crollo utenti per ChatGPT? Gemini e Claude riducono il divario

I dati del report State of AI 2026 di Sensor Tower fotografano un mercato dell’Intelligenza Artificiale che sta cambiando struttura.

ChatGPT rimane la piattaforma più usata al mondo, con oltre un miliardo di utenti attivi mensili, ma per la prima volta ha perso la maggioranza assoluta dell’audience. Non si tratta di un tracollo totale: i concorrenti crescono più velocemente, e questo riequilibrio racconta la maturazione di un settore che nel 2026 non accetta più un dominio incontrastato.

ChatGPT sotto il 50%, Gemini e Claude avanzano

La metrica True Audience Share elaborata da Sensor Tower elimina le sovrapposizioni tra utenti web e mobile per restituire dati più affidabili. A fine maggio 2026, ChatGPT si attestava al 46,4%, Gemini al 27,7% e Claude al 10,3%. Il sorpasso non è ancora avvenuto, ma la direzione è chiara.

Gemini cresce soprattutto grazie all’integrazione con l’ecosistema Google: Workspace, motore di ricerca e altri strumenti di produttività abbassano l’attrito per gli utenti già dentro quella galassia di servizi. L’assistente smette di essere un prodotto a sé e diventa una funzione incorporata nell’ambiente digitale quotidiano.

Claude, dal canto suo, segue una traiettoria diversa. Anthropic ha puntato sulla specializzazione professionale: elaborazione documentale, revisione di testi complessi, sviluppo software. Una scelta che ha attratto utenti disposti a pagare per funzionalità avanzate e contesti di lavoro più ampi. Non è un caso che, nel mercato mobile statunitense, Claude generi ricavi medi per utente superiori a quelli di ChatGPT: 2,76 dollari contro 1,74 nel maggio 2026, sempre secondo Sensor Tower.

Monetizzazione e infrastruttura, le vere sfide del settore

Quel divario nei ricavi per utente segnala qualcosa di importante: accumulare utenti non basta più.

La sostenibilità economica delle piattaforme AI dipende dalla capacità di convertire l’utilizzo quotidiano in entrate reali. I costi di addestramento e di esecuzione dei modelli restano altissimi, e richiedono infrastrutture hardware specializzate, reti ad alta velocità e una gestione efficiente dei carichi computazionali. Le aziende che operano in questo spazio cercano un equilibrio delicato tra crescita della base utenti, disponibilità di calcolo e redditività dei piani premium. Chi non trova quell’equilibrio rischia di crescere in perdita.

La qualità del modello linguistico resta un fattore decisivo, ma non è più l’unico. ChatGPT integra oggi ricerca web, generazione di immagini, analisi dati, interazione vocale e supporto alla programmazione. I concorrenti seguono logiche simili, puntando su automazione dei flussi di lavoro, connessioni con applicazioni esterne e funzioni multimodali.

Chi riesce a ridurre il numero di passaggi necessari per completare un’attività conquista un vantaggio immediato. La prossima fase della competizione ruoterà attorno a tre elementi: integrazione nei servizi quotidiani, efficienza computazionale e capacità di trasformare gli utenti in clienti paganti.