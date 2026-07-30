Microsoft prepara una super app Copilot che unisce chat, codice e agenti AI

Microsoft sta preparando una svolta importante per Copilot, la sua piattaforma di Intelligenza Artificiale, confermando l’arrivo di un’applicazione unificata destinata a raccogliere in un’unica esperienza tutti gli strumenti AI sviluppati dall’azienda.

L’annuncio, arrivato durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali, chiude il capitolo delle indiscrezioni e segna un passaggio chiave nella strategia Microsoft. L’obiettivo è chiaro: mettere ordine in un’offerta diventata troppo frammentata, riunendo chatbot, strumenti di sviluppo, collaborazione e automazione in quella che internamente viene già definita una “super app”.

Un’unica interfaccia per tutte le funzionalità Copilot

Il CEO Satya Nadella ha spiegato che Copilot sta evolvendo rapidamente da semplice assistente conversazionale a piattaforma completa, integrando collaborazione, sviluppo software e automazione. La nuova applicazione riunirà Copilot Chat, GitHub Copilot per la programmazione, Copilot Coworker per il lavoro professionale e il sistema Autopilot, progettato per eseguire attività in autonomia.

Questa convergenza risponde a un problema concreto: negli ultimi due anni il marchio Copilot è stato esteso a decine di prodotti, da Windows a Microsoft 365, da GitHub ad Azure, creando confusione tra le diverse versioni disponibili. La super app fungerà da interfaccia centrale, mantenendo un’identità coerente e permettendo di passare da una modalità all’altra senza cambiare software.

Dagli chatbot agli agenti autonomi

L’elemento più innovativo riguarda il ruolo crescente degli agenti AI. Microsoft descrive l’evoluzione di Copilot come un percorso che parte dalla conversazione, passa per la collaborazione e arriva all’automazione completa dei processi. Il componente Autopilot dovrà gestire attività di lunga durata attraverso agenti che operano nel rispetto delle autorizzazioni dell’utente, sfruttando dati aziendali e informazioni accessibili tramite Microsoft Graph.

In ambito enterprise questo potrebbe tradursi nell’automazione di attività amministrative, analisi documentali, gestione dei progetti e supporto operativo senza richiedere interventi continui. Dal punto di vista dello sviluppo software, l’integrazione di GitHub Copilot permetterà ai programmatori di accedere a generazione del codice, debugging e assistenza tecnica senza utilizzare applicazioni separate, favorendo una gestione unificata dell’identità digitale e delle autorizzazioni.

Una mossa strategica nella corsa all’AI

La conferma della super app arriva mentre il mercato accelera verso piattaforme AI sempre più integrate. OpenAI ha recentemente presentato ChatGPT Work, mentre numerose aziende stanno sviluppando browser e ambienti operativi capaci di combinare conversazione, produttività e automazione. Microsoft punta a sfruttare la diffusione del proprio ecosistema per offrire un’esperienza continua tra Windows, Microsoft 365, GitHub e Azure.

Durante la stessa presentazione dei risultati, Microsoft ha evidenziato una crescita trimestrale trainata da cloud e AI, con ricavi pari a circa 90 miliardi di dollari. L’integrazione delle diverse tecnologie Copilot rappresenta quindi una delle principali iniziative con cui l’azienda intende consolidare la propria posizione nella competizione sull’AI generativa e sugli agenti intelligenti.