In arrivo importante aggiornamento per ChatGPT Voice su desktop

OpenAI ha annunciato un aggiornamento importante per l’esperienza vocale di ChatGPT su desktop, portando finalmente anche al computer le stesse capacità avanzate già viste su mobile.

Al centro della novità c’è GPT-Live, un nuovo modello vocale full-duplex che permette all’assistente di ascoltare e parlare in parallelo, senza interrompere continuamente l’utente e rendendo il dialogo molto più naturale. Questo modello è in grado di gestire input e output continui, mostrando segnali di ascolto attivo e mantenendo la conversazione fluida anche quando l’utente fa pause o interruzioni.

L’aggiornamento è disponibile sull’app desktop di ChatGPT per macOS e Windows, ma non per tutti gli utenti allo stesso modo. Chi ha un abbonamento Plus, Pro, Business, Edu o Enterprise può accedere a GPT-Live nella sua versione completa, mentre gli utenti con piano gratuito riceveranno una variante più leggera, chiamata GPT-Live-mini-1, ottimizzata per efficienza e velocità.

In entrambi i casi, la nuova modalità vocale si integra con i modelli testuali più potenti, passando automaticamente a GPT-5.5 o simili quando serve ragionamento complesso, ricerca web o analisi approfondita, per poi tornare a parlare dei risultati ottenuti.

Come funziona GPT-Live nelle attività quotidiane

Con GPT-Live, ChatGPT Voice diventa uno strumento operativo da usare durante il lavoro, non solo un’interfaccia per fare domande. È possibile avviare nuove chat, dare istruzioni agli agenti in ChatGPT Work o a Codex, e persino controllare alcune funzioni del computer usando solo la voce.

Su macOS, abilitando l’opzione Screen context, l’assistente riceve un’istantanea della finestra attiva, così da contestualizzare meglio le richieste e offrire risposte più pertinenti a ciò che si sta facendo in quel momento.

La modalità vocale avanzata è pensata anche per un uso coerente tra dispositivi: si integra con la funzione Remote su iOS, consentendo di gestire sessioni di lavoro da remoto senza perdere il filo della conversazione.

Al momento, le nuove funzionalità non supportano ancora contesti avanzati come lo screen sharing, ma OpenAI ha indicato che queste capacità sono in arrivo. Per chi lavora da casa o in smart working, questa direzione apre scenari interessanti per coordinare attività, prendere appunti vocali e organizzare flussi di lavoro senza dover continuamente passare da tastiera e mouse.

Nonostante i progressi, ci sono ancora alcune limitazioni da considerare. La nuova esperienza vocale avanzata è disponibile solo sull’app desktop dedicata e non sul client web, il che significa che chi usa ChatGPT esclusivamente da browser non potrà accedere a GPT-Live.

Per utenti e aziende, la direzione è chiara: OpenAI vuole trasformare ChatGPT Voice in un vero e proprio assistente di produttività, capace di affiancare l’utente in modo continuativo durante le attività quotidiane.