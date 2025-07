Figuraccia di Crunchyroll: cos'ha mandato in onda

Crunchyroll, la celebre piattaforma di streaming per anime, è al centro di una bufera mediatica dopo aver mandato online degli episodi con sottotitoli generati dall’AI. Gli episodi della nuova serie “Necronomico and the Cosmic Horror Show” sono stati trasmessi con traduzioni palesemente errate, suscitando l’indignazione degli abbonati e accendendo un dibattito sui limiti dell’intelligenza artificiale applicata alla localizzazione dei contenuti.

Gli screenshot degli errori nei sottotitoli, tra cui nomi di personaggi storpiati, frasi incoerenti e persino riferimenti diretti a ChatGPT, sono rapidamente diventati virali. La situazione ha trasformato quella che doveva essere una novità potenzialmente rivoluzionaria, e vantaggiosa per gli utenti, in un caso di studio sulle criticità dell’uso dell’AI nella localizzazione.

Beyond disappointed to find Necronomico and the Cosmic Horror Show’s subs on @crunchyroll.com are blatantly and openly ChatGPT.

This is not acceptable. How can we be expected to pay for a service that clearly doesn’t care about the quality of its products?

— Pixel (@pixeldoesthings.bsky.social) Jul 1, 2025 at 20:10