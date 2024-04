Costano pochissimo e mettono a tua disposizione la qualità garantita da un brand leader del settore quale è JBL. Le T110 sono cuffie in-ear low-cost, ma per il loro prezzo offrono una qualità del suono più che soddisfacente. E anche in termini di comfort non si scherza. L’ottima notizia è che oggi puoi acquistarle ad un prezzo davvero stracciato: solo 6,99 euro grazie allo sconto Amazon del 30%.

Le cuffie JBL T110 costano pochissimo e hanno tanto da offrire: acquistale ad un prezzo irrisorio su Amazon

Le cuffie JBL T110 sono realizzate in plastica leggera e hanno un design ergonomico che le rende comode da indossare per ore. I gommini auricolari in silicone sono disponibili in tre diverse dimensioni per garantire una vestibilità sicura e confortevole. Il cavo è piatto e anti-groviglio, il che è un vantaggio per chi le usa in movimento e per tutti coloro che le ripongono in borsa e nello zaino.

Le T110 offrono un suono ben equilibrato dove spiccano principalmente i bassi. Tutto merito della tecnologia proprietaria Pure Bass, che aggiunge un po’ di enfasi proprio sulle basse frequeneze. I medi e gli alti sono chiari e nitidi, anche se non sono i più dettagliati che si possano trovare. Parliamo di cuffie che costano solo 6,99 euro, non dimentichiamolo.

Altro enorme vantaggio è che questi auricolari sono sono dotati di un microfono integrato che può essere utilizzato per effettuare chiamate in vivavoce, per registrare memo vocali e – per chiunque non abbia grosse pretese – anche durante le sessioni di gioco online. Non manca poi un controllo a un pulsante che consente di riprodurre/mettere in pausa la musica e rispondere/rifiutare le chiamate.

Il connettore, infine, è il tradizionale jack da 3,5mm. Questo rende le cuffie compatibili con la maggior parte dei computer (desktop o laptop) oggi sul mercato, anche quelli con la firma di Apple. Per quanto riguarda smartphone e tablet, bisogna controllare prima la presenza dell’apposita porta. Non che sia un enorme problema, perché nel caso in cui questa sia assenza si può utilizzare un adattatore da jack 3,5mm a USB-C/Lightning.