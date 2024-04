Nell’elenco delle novità più recenti introdotte da Marshall ci sono le cuffie Bluetooth Motif II con cancellazione attiva del rumore. Con controlli touch, autonomia di 30 ore e il solito, amatissimo design iconico, oggi costano 170,99 euro grazie allo sconto Amazon del 14%.

Stile e qualità: le cuffie Bluetooth Marshall Motif II sono un’eccellenza del settore (-14%)

Le Marshall Motif II sono auricolari true wireless che combinano un design iconico Marshall con un suono ricco e una cancellazione attiva del rumore efficace. Sono l’ideale per gli amanti della musica che desiderano immergersi completamente nei loro brani preferiti, a prescindere dal genere.

Gli auricolari hanno un design ergonomico che si adatta comodamente all’orecchio e una vestibilità sicura grazie ai gommini in silicone di diverse dimensioni. La custodia di ricarica è compatta e tascabile, perfetta per ricaricare le cuffie in movimento.

Le Motif II garantiscono un suono potente e bilanciato, caratterizzato da bassi profondi, medi nitidi e alti brillanti. Il supporto per il codec Qualcomm aptX garantisce una trasmissione audio wireless di alta qualità, preservando i dettagli della musica originale.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) è efficace nel ridurre il rumore ambientale, permettendo di godersi la musica senza distrazioni.

Altre funzionalità da segnalare:

Modalità Trasparenza , per essere consapevoli di ciò che accade intorno a te senza dover togliere le cuffie.

, per essere consapevoli di ciò che accade intorno a te senza dover togliere le cuffie. Controlli touch per la gestione della riproduzione musicale, delle chiamate e dell’attivazione della modalità ANC e Trasparenza

per la gestione della riproduzione musicale, delle chiamate e dell’attivazione della modalità ANC e Trasparenza La custodia di ricarica supporta la ricarica wireless Qi, per una ricarica comoda e senza fili

Per quanto riguarda infine l’autonomia, le cuffie Bluetooth 5.3 di Marshall forniscono fino a 30 ore ottali di autonomia con cancellazione del rumore attiva. Infine, sono impermeabili e sono quindi utilizzabili anche durante le sessioni d’allenamento e sotto la pioggia.