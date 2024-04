Cuffie Sony WF-1000XM5 con NC: qualità PAZZESCA con sconto 100€

Le cuffie wireless WF-1000XM5 non sono solo le migliori tra quelle proposte da Sony. A detta di molti utenti, sono le migliori in assoluto. Anche più degli AirPods Pro di Apple, che sono quelle da battere. Ebbene, oggi gli auricolari con cancellazione del rumore e autonomia di 24 ore costano 209,99 euro anziché 319 euro grazie allo sconto del 34% proposto su Amazon.

Perfezione del suono e massimo comfort: le cuffie Bluetooth top di gamma di Sony sono al minimo storico su Amazon

Le WF-1000XM5 portano con sé la tecnologia di cancellazione del rumore più avanzata di Sony, che, in combinazione con il driver a unità singola da 12mm, elimina efficacemente il rumore ambientale su un’ampia gamma di frequenze, dai rumori di fondo come il traffico aereo ai suoni improvvisi come il clacson di un’auto.

Le cuffie di Sony si adattano perfettamente alle orecchie di qualsiasi utente, garantendo un comfort duraturo anche durante sessioni di ascolto prolungate. I cuscinetti in silicone in 4 misure diverse e la forma arrotondata degli auricolari offrono una vestibilità stabile e sicura.

In termini di funzionalità, spicca la “Speak-to-Chat”, che mette in pausa la musica e attiva la cancellazione del rumore ambientale quando si inizia a parlare, consentendo di conversare senza dover togliere gli auricolari. E anche la “Adaptive Sound Control”, che regola automaticamente le impostazioni di cancellazione del rumore e di equalizzazione in base all’ambiente circostante.

Per quanto riguarda la batterie, l’azienda giapponese dichiara che gli auricolari hanno un’autonomia di fino a 8 ore con un singolo ciclo di ricarica. A queste si aggiungono le 16 garantite dalla custodia di ricarica, per un totale di 24 ore. Inoltre, c’è il supporto alla ricarica rapida: 60 minuti di ascolti con un ciclo di ricarica di soli 3 minuti.

Le WF-1000XM5 supportano il Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e affidabile al tuo dispositivo e la connessione Multipoint. Questo significa che possono essere accoppiati con due device contemporaneamente. Gli auricolari sono compatibili con Android, iOS, iPadOS, macOS e Windows.