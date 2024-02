Cyberghost, la VPN senza rischi costa solo 2.19 Euro al mese

Navigare online in sicurezza è fondamentale in un mondo che, oggi più che mai ci spinge a vivere quotidianamente tra pc, tablet e smartphone. Pericoli come hacker, malware e traccianti mettono a repentaglio la nostra privacy. Per questo motivo, è importante utilizzare una VPN (Virtual Private Network) come Cyberghost, servizio attualmente in offerta a soli 2.19€ al mese. Si tratta di un prezzo davvero conveniente per un servizio di altissima qualità.

Cosa è Cyberghost

Ma cos’è Cyberghost? è una Virtual Private Network (VPN) che ti permette di navigare in internet in modo sicuro e anonimo. Con una VPN, il tuo traffico internet viene criptato e indirizzato attraverso un server situato in un’altra posizione, rendendo impossibile per hacker, spie o il tuo ISP (Internet Service Provider) tracciare la tua attività online o la tua posizione.

I vantaggi di Cyberghost

Sicurezza senza compromessi:

Crittografia AES a 256 bit : lo standard di sicurezza più elevato disponibile per proteggere il tuo traffico internet da occhi indiscreti.

: lo standard di sicurezza più elevato disponibile per proteggere il tuo traffico internet da occhi indiscreti. Kill switch automatico : interrompe la tua connessione internet in caso di problemi con la VPN, garantendo la tua sicurezza in ogni momento.

: interrompe la tua connessione internet in caso di problemi con la VPN, garantendo la tua sicurezza in ogni momento. Protezione da malware e phishing: ti difende da minacce online e attacchi informatici.

Privacy garantita

Nessun log della tua attività online : CyberGhost non conserva alcun registro di ciò che fai online, garantendo la tua privacy al 100%.

: CyberGhost non conserva alcun registro di ciò che fai online, garantendo la tua privacy al 100%. Protezione del tuo anonimato: naviga online senza essere tracciato.

Libertà online senza confini:

Accesso a siti web e contenuti bloccati : aggira le restrizioni geografiche e accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti, ovunque tu sia.

: aggira le restrizioni geografiche e accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti, ovunque tu sia. Streaming di film e programmi TV da qualsiasi paese : guarda i tuoi show preferiti senza limiti geografici.

: guarda i tuoi show preferiti senza limiti geografici. Navigazione anonima e senza restrizioni: esplora internet in libertà e senza censure.

Approfitta ora della promo: Cyberghost è tuo con soli 2,19 Euro al mese!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.