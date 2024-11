Da Babbel è arrivato il Black Friday con il 70% di sconto

Anche Babbel si unisce al Black Friday lanciando il 70% di sconto sul piano annuale e sul piano a vita, per il prezzo più basso dell’anno. La promozione in corso include anche la garanzia di rimborso di 20 giorni entro la data di acquisto.

Il 92% degli utenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in 60 giorni, gli abbonamenti venduti sono 15 milioni, mentre alla base dei corsi vi è una squadra composta da più di 150 esperti in didattica: questi i numeri di Babbel, la piattaforma di riferimento per imparare le lingue straniere. Queste le lingue disponibili: inglese, tedesco, francese, spagnolo, svedese, danese, norvegese, olandese, russo, polacco, portoghese, turco e indonesiano (più l’italiano per gli stranieri).

Per accedere all’offerta del Black Friday con lo sconto del 70% occorre collegarsi

ed effettuare la registrazione alla piattaforma (o il login se si ha già un profilo registrato).

I piani di Babbel sono in sconto fino al 70%

Ecco una panoramica completa dei nuovi prezzi con l’offerta Black Friday di Babbel:

Piano a vita Babbel : 179,99 euro invece di 599,99 euro (migliore offerta)

: invece di 599,99 euro (migliore offerta) 12 mesi a 74,94 euro invece di 249,80 euro (70% di sconto)

a invece di 249,80 euro (70% di sconto) 6 mesi a 71,94 euro invece di 125,94 euro (45% di sconto)

a invece di 125,94 euro (45% di sconto) 3 mesi a 47,97 euro invece di 59,96 euro (20% di sconto)

a invece di 59,96 euro (20% di sconto) 1 mese a 20,99 euro al mese (nessuno sconto)

Il piano Lifetime offre l’accesso illimitato a tutte le lingue per sempre, più lezioni, giochi e podcast in 14 lingue. I piani in abbonamento invece offrono l’accesso illimitato rispettivamente per 1, 3, 6 e 12 mesi, in aggiunta a lezioni in-app, giochi, podcast e altro ancora.

Per il piano a vita e per quello annuale si tratta del prezzo più basso dell’anno. Durante le altre offerte, infatti, lo sconto massimo si fermava al 50%: ad esempio il piano Lifetime era proposto a 299,99 euro invece di 599,99 euro.

I dettagli completi dell’offerta Black Friday sono consultabili su questa pagina del sito Babbel (per visualizzare la promo occorre effettuare la registrazione o il login al sito).